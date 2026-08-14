Un giovane di 23 anni nei guai per violazione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento

Mercoledì 13 agosto nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno arrestato un giovane di 23 anni per violazione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una persona offesa.

L’operazione è scaturita nell’ambito di un ordinario controllo della circolazione stradale a Milano Marittima. I militari hanno controllato il conducente di un’auto. Dagli accertamenti alla Banca Dati in uso alle Forze dell’Ordine, è emersa la misura cautelare a suo carico dell’uomo in seguito a un grave episodio verificatosi a Bologna nello scorso mese di luglio.