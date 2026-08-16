3 Ponti Trail, a Boni il neonato percorso lungo
E’ Roberto Boni a inaugurare l’albo d’oro del 3 Ponti Trail nella nuova distanza dei 21 km. La corsa di Ferragosto a Collagna ha raccolto una partecipazione numericamente rilevante, dimostrando che sono tanti che anche in una giornata di festa vogliono viverla facendo sport e socializzando. Boni, portacolori dell’Atl.Reggio, ha chiuso in 1h52’05” con un vantaggio di 50” sul compagno di colori Saimir Xhemalaj, terzo a 18’10” Matteo Pifferi del Casarola Team, la società organizzatrice. Fuori dal podio Riccardo Gambarelli (Sportinsieme) a 18’55” e Simone Martinelli (Casarola Team) a 26’17”.
Sesta piazza per Giulia Gallo (Bolf Team) che così si aggiudica la prova femminile ottenendo anche una prestazione tecnica di rilievo. 2h23’10” il suo tempo finale con un vantaggio di 10’18” su Lara Compagni (Tricolore Sport Marathon) e 24’06” su Lucia Manini (Pod.Formiginese).
Nella 10,5 km Patrick Francia conferma la vittoria dello scorso anno completando il perfetto Ferragosto dell’Atl.Reggio. 46’07” il suo tempo finale con 1’51” su Cristian Ciobanu (Cus Parma) e 7’44” su Claudio Franchi (Stone Trail Team), mentre nella gara femminile la spunta Chiara Bonassi (Atl.Franciacorta Oxyburn) in 1h00’41”, alle sue spalle seconda piazza per Eleonora Chiara Turrini (GP La Guglia Sassuolo) a 22”, terza Alberta Felisa (Cittadella 1592 Parma) a 6’53”.
Il Casarola Team completa così la sua splendida estate organizzativa dopo il successo dell’Appennino MTB, la prova riservata alle mountain bike dimostrando la sua competenza in tutto l’universo offroad. Un grazie speciale va al Comune di Ventasso che ha dato il suo patrocinio, come anche alle autorità e associazioni di Collagna, al Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, alla Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano e soprattutto ai tanti volontari che hanno dedicato la giornata di festa alla riuscita dell’evento.