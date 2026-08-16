3 Ponti Trail, a Boni il neonato percorso lungo

E’ Roberto Boni a inaugurare l’albo d’oro del 3 Ponti Trail nella nuova distanza dei 21 km. La corsa di Ferragosto a Collagna ha raccolto una partecipazione numericamente rilevante, dimostrando che sono tanti che anche in una giornata di festa vogliono viverla facendo sport e socializzando. Boni, portacolori dell’Atl.Reggio, ha chiuso in 1h52’05” con un vantaggio di 50” sul compagno di colori Saimir Xhemalaj, terzo a 18’10” Matteo Pifferi del Casarola Team, la società organizzatrice. Fuori dal podio Riccardo Gambarelli (Sportinsieme) a 18’55” e Simone Martinelli (Casarola Team) a 26’17”.