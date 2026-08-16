Accoltellato nella notte a Milano Marittima, 44enne ricoverato a Cesena

Foto d'archivio.

Un uomo di 44 anni, di origine albanese, è stato accoltellato nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Milano Marittima, in zona Terza Traversa. L’uomo ha riportato diverse ferite, anche all’addome, ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e diverse pattuglie delle forze dell’ordine. La Squadra Mobile della Polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.

Il pubblico ministero di turno Francesco Coco ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo eventuali testimonianze e acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Al momento non è chiaro se l’episodio sia collegato alla movida della notte di Ferragosto.