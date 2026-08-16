Carlotta Ragazzini, argento a Spokane e quarto posto nel ranking mondiale
La faentina Carlotta Ragazzini, regina del tennis da tavolo conquista una preziosa medaglia d’argento al World Para Elite di Spokane, negli Stati Uniti, e mantiene il quarto posto nel ranking mondiale della classe 3.
Ragazzini ha superato il girone al primo posto, battendo la brasiliana Catia Oliveira e Thais Fraga Severo, per poi imporsi in semifinale sulla cinese Huang Zhirui con un netto 3-0. In finale si è arresa alla cinese Xue Juan, due volte campionessa olimpica, con il punteggio di 3-0.
Il risultato è particolarmente importante in vista dei Mondiali di Pattaya, in Thailandia, in programma dal 13 al 19 novembre. Il quarto posto nel ranking potrebbe infatti permetterle di essere testa di serie. Ragazzini sarà inoltre impegnata nel doppio femminile insieme a Giada Rossi.