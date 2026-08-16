Carlotta Ragazzini, argento a Spokane e quarto posto nel ranking mondiale

La faentina Carlotta Ragazzini , regina del tennis da tavolo conquista una preziosa medaglia d’argento al World Para Elite di Spokane , negli Stati Uniti, e mantiene il quarto posto nel ranking mondiale della classe 3.

Ragazzini ha superato il girone al primo posto, battendo la brasiliana Catia Oliveira e Thais Fraga Severo, per poi imporsi in semifinale sulla cinese Huang Zhirui con un netto 3-0. In finale si è arresa alla cinese Xue Juan, due volte campionessa olimpica, con il punteggio di 3-0.