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D14 Diramazione per Ravenna: chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Fornace Zarattini
16 agosto 2026 | 09:24
Foto d'archivio.
Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.
Si ricorda la chiusura dell’uscita di Fornace Zarattini, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, in modalità continuativa fino alle ore 14:00 di venerdì 21 agosto, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.