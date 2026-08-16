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D14 diramazione per Ravenna: chiusure notturne del tratto Lugo-allacciamento A14 Bologna-Taranto verso A14

16 agosto 2026 | 09:11
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di Redazione

Redazione

D14 diramazione per Ravenna: chiusure notturne del tratto Lugo-allacciamento A14 Bologna-Taranto verso A14
Immagine di repertorio.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.