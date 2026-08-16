D14 diramazione per Ravenna: chiusure notturne del tratto Lugo-allacciamento A14 Bologna-Taranto verso A14

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.