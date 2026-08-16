Ferragosto, controlli intensificati della Polizia sul litorale ravennate: arresti, denunce, droga sequestrata e tre patenti ritirate

Oltre 600 persone identificate e più di 330 veicoli controllati dalla Polizia di Stato e dalle altre forze dell’ordine durante i servizi straordinari del 14 e 15 agosto a Cervia, Milano Marittima, Marina di Ravenna, Punta Marina, Porto Corsini e Lugo.

I controlli hanno portato a tre ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza, al sequestro di un veicolo senza assicurazione e a nove sanzioni per il consumo e il trasporto di alcolici in luogo pubblico. Ventiquattro le violazioni accertate in ambito ferroviario.

Sul fronte degli stupefacenti, a Milano Marittima è stato denunciato un uomo trovato con circa 30 grammi di droga, mentre alla stazione di Cervia sono stati sequestrati circa 40 grammi di hashish nell’ambito di quattro contestazioni amministrative.

A Lugo un uomo è stato arrestato per un furto in abitazione. Un’altra persona è stata denunciata per un furto ai danni di un turista e per una rapina, con la refurtiva recuperata e restituita ai proprietari.