Maratona Ravenna Città d’Arte si congratula con Fausto Desalu per la medaglia agli europei di Birmingham

Agli Europei di Birmingham il 15 agosto Fausto Desalu ha vinto la medagli di Bronzo nella finale dei 200 metri. Maratona Ravenna Città d’Arte si è congratulata sui social: “Nel 2021 Fausto Desalu scherzava con noi all’Expo della Maratona di Ravenna. Ieri sera tutta Italia l’ha applaudito per la bellissima medaglia di Bronzo nella finale dei 200 metri agli Europei di Atletica a Birmingham.

Che emozioni! Ieri sera il velocista azzurro, già campione olimpico con la staffetta azzurra della 4×100 a Tokyo, ha conquistato il terzo gradino del podio con il tempo di 20″26, al fotofinish a pari merito con lo svizzero Mumenthaler. Un grande risultato frutto di sacrifici e impegno che ci rende felici. Grande Fausto!”