Marina di Ravenna. Torna la Cuccagna e vince Luca Amicarelli

Nella serata del 15 agosto al bacino pescherecci di Marina di Ravenna molte persone si sono radunate per assistere alla cuccagna, tornata ad animare il Ferragosto del paese dopo anni di assenza.

L’evento ha visto tre manche combattute con 15 sfidanti impegnati a tentare di raggiungere le agognate bandiere affrontando lo scivolosissimo palo sospeso sull’acqua. Il tutto con musica ad accompagnare le gesta dei coraggiosi partecipanti.

Ad aggiudicarsi la gara è stato Luca Amicarelli, davanti a Lorenzo Savini e Lorenzo Cillani.

La cuccagna è stata organizzata dall’associazione Lidi Nord, la stessa che porta avanti la tradizione anche a Casal Borsetti con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna.

Subito dopo la disfida marittima sono iniziati i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto, che hanno illuminato il cielo davanti a migliaia di persone assiepate sulla spiaggia e lungo il canale per assistere allo spettacolo organizzato dalle Pro Loco di Marina di Ravenna e Porto Corsini.

«La cuccagna e i fuochi d’artificio hanno coronato un Ferragosto fantastico per la località – commenta il presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna, Marino Moroni –. Siamo molto contenti del ritorno di questa nostra tradizione, ancora più bella in notturna, e per questo ringraziamo gli amici dell’associazione Lidi Nord per l’aiuto. Un ringraziamento va anche al Comune di Ravenna e al sindaco Alessandro Barattoni, che ha voluto ripristinare questa tradizione».

Oggi, domenica 16 agosto, ultimo giorno della Festa del Mare e dello Sport. In serata saranno nuovamente aperti gli stand gastronomici, con menù di carne e pesce curati dalle associazioni sportive del territorio, Academy Mercurio Atletica e G.S. Drago. A chiudere la manifestazione sarà il concerto dei Moka Club, offerto dall’Advs alle 21.30. Prosegue anche il mercatino lungo viale delle Nazioni.