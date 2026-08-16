Massa Lombarda. Due giorni per celebrare la pesca del buco incavato

Due giornate dedicate a uno dei simboli più autentici dell’identità massese. Giovedì 20 e venerdì 21 agosto torna nel centro storico la Festa del Buco Incavato, giunta alla quindicesima edizione, uno degli appuntamenti più rappresentativi del calendario “E…State a Massa”, capace ogni anno di raccontare la storia agricola del territorio attraverso la sua varietà di pesca più conosciuta e apprezzata.

La manifestazione prenderà il via giovedì 20 agosto con Buco Incavato Young, iniziativa dedicata ai più giovani, nata per coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di conoscenza e partecipazione attorno a una delle eccellenze agricole che hanno contribuito a costruire l’identità di Massa Lombarda.

La Pesca Buco Incavato, che deve il proprio nome alla caratteristica cavità presente nella parte inferiore del frutto, è una varietà storica profondamente legata alla tradizione frutticola massese e rappresenta ancora oggi uno dei simboli dell’identità agricola del territorio.

Venerdì 21 agosto, dalle ore 19, Piazza Matteotti ospiterà la quindicesima Festa del Buco Incavato. Saranno presenti i produttori della Pesca Buco Incavato, dai quali sarà possibile acquistare frutti e piante. Saranno inoltre presenti la Comunità Slow Food “Il Lavoro dei Contadini”, con prodotti romagnoli d’eccellenza e degustazioni, e Slow Food Romagna e Valle del Lamone. Le attività massesi proporranno inoltre menù speciali e gelati dedicati alla Pesca Buco Incavato. Alle ore 21 la serata sarà animata dallo spettacolo dei Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio Baruzzi”, che porteranno in piazza musica e tradizione popolare romagnola.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare una produzione che ha segnato la storia economica e sociale di Massa Lombarda e che ancora oggi costituisce un patrimonio di conoscenze, sapori e memoria da custodire e trasmettere.

“Il Buco Incavato racconta le nostre radici e il rapporto profondo che questa comunità ha sempre avuto con la terra – dichiara il Sindaco Stefano Sangiorgi –. Eventi come questo non servono soltanto a promuovere un prodotto di eccellenza, ma aiutano a rafforzare il senso di appartenenza, facendo conoscere a cittadini e visitatori una parte importante della nostra storia. Vogliamo continuare a valorizzare le tradizioni che rendono riconoscibile Massa Lombarda e che, allo stesso tempo, contribuiscono a mantenere vivo il centro storico attraverso occasioni di incontro e condivisione.”

Per l’Assessora alla Cultura e al Turismo Laura Guardigli, la Festa del Buco Incavato rappresenta uno degli esempi più significativi di come tradizione e innovazione possano dialogare.

“Abbiamo voluto confermare e rafforzare un appuntamento che appartiene alla storia della città, affiancandogli anche Buco Incavato Young, perché la valorizzazione del patrimonio locale passa anche dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Cultura significa custodire la memoria, ma anche renderla viva, partecipata e capace di parlare ai linguaggi di oggi. Questa festa mette insieme agricoltura, gastronomia, spettacolo e comunità, offrendo un’esperienza che racconta l’identità di Massa Lombarda.”