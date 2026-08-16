Ravenna. Allerta meteo gialla per temporali dalle 24 del 16 agosto alla mezzanotte del 17

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 16 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 91, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Nella giornata di lunedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, in progressione poi verso la pianura e la costa. Le precipitazioni potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e allagamenti in aree urbane. Nella sera, il settore costiero potrà essere interessato dal passaggio di un ulteriore impulso temporalesco sull’Adriatico, in transito da nord-ovest verso sud-est, e dalle raffiche di vento associate.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.