Ravenna, perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: 30enne rifiuta il test antidroga

Verso le ore 16,35, in via Trieste, a Ravenna nei pressi della ditta Rosetti Marino un 30enne ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel fosso. Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite ed è risultato negativo all’etilometro.

Tuttavia si è rifiutato di sottoporsi alle verifiche della Polizia Locale per eventuale assunzione di droghe. Pertanto gli agenti hanno provveduto a multare il 30enne.