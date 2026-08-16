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Ravenna, perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: 30enne rifiuta il test antidroga

16 agosto 2026 | 18:01
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di R. R.

R. R.

Ravenna, perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: 30enne rifiuta il test antidroga
Immagine di repertorio.

Verso le ore 16,35, in via Trieste, a Ravenna nei pressi della ditta Rosetti Marino un 30enne ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel fosso. Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite ed è risultato negativo all’etilometro.
Tuttavia si è rifiutato di sottoporsi alle verifiche della Polizia Locale per eventuale assunzione di droghe. Pertanto gli agenti hanno provveduto a multare il 30enne.