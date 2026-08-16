Sanità, oltre 667 milioni per l’edilizia sanitaria in Emilia-Romagna

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni a un piano di investimenti da oltre 667 milioni di euro destinati all’edilizia sanitaria dell’Emilia-Romagna. Di questi, 450 milioni sono nuove risorse.

Gli interventi interesseranno tutte le province e prevedono la realizzazione e il potenziamento di ospedali, laboratori e servizi territoriali, oltre a investimenti nella ricerca e nell’innovazione tecnologica.