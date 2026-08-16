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Sanità, oltre 667 milioni per l’edilizia sanitaria in Emilia-Romagna

16 agosto 2026 | 18:31
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di T. B.

T. B.

Sanità, oltre 667 milioni per l’edilizia sanitaria in Emilia-Romagna
Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni a un piano di investimenti da oltre 667 milioni di euro destinati all’edilizia sanitaria dell’Emilia-Romagna. Di questi, 450 milioni sono nuove risorse.
Gli interventi interesseranno tutte le province e prevedono la realizzazione e il potenziamento di ospedali, laboratori e servizi territoriali, oltre a investimenti nella ricerca e nell’innovazione tecnologica.

Tra le opere finanziate figurano il nuovo ospedale di Borgotaro, il Polo oncologico e l’Imaging Center del Sant’Orsola e il Polo Laboratori dell’Ospedale Maggiore di Bologna, il nuovo Materno-Pediatrico di Ravenna e il nuovo ospedale di Cesena.

Il piano punta a rendere le strutture sanitarie regionali più moderne, sicure ed efficienti, rafforzando al tempo stesso i servizi sul territorio e la ricerca scientifica. Un investimento definito dalla Regione strategico per migliorare la qualità dei luoghi di cura e rispondere alle esigenze delle comunità emiliano-romagnole.