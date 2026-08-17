A14, auto con roulotte prende fuoco vicino a Faenza: intervengono i Vigili del Fuoco
17 agosto 2026 | 17:10
Un’auto con una roulotte agganciata ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, lungo l’A14, nel territorio di Faenza. L’incendio è avvenuto intorno alle 17, al chilometro 69, in direzione Bologna, poco prima dello svincolo di Faenza.
Per spegnere le fiamme sono intervenute la prima partenza e l’autobotte dei Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno provveduto a domare l’incendio e successivamente a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade, impegnato nelle attività di competenza. Non si registrano feriti. La circolazione sull’A14 non è stata interrotta durante le operazioni di intervento e messa in sicurezza.