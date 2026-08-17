Brisighella: la mostra dei mobili in miniatura di Bruno Rocco alla Galleria comunale

Taglio del nastro a Brisighella per l’esposizione “Il mio legno – miniature, mobili e restauro”, mostra personale di Bruno Rocco allestita negli spazi della Galleria Comunale, nota nel borgo medievale come «La manica».

L’esposizione raccoglie un lungo percorso espressivo che spazia dal restauro di mobili antichi fino alla creazione di arredi e di dettagliatissime miniature in scala. Tra i pezzi esposti figurano riproduzioni di credenze e arredi storici degli anni Quaranta e Cinquanta, legati alle tradizioni abitative della Romagna e della Basilicata, terra d’origine dell’autore. La passione per il modellismo e le miniature è maturata in particolare durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, momento in cui Rocco ha iniziato a dare forma a queste opere a titolo puramente creativo.

L’iniziativa espositiva è stata voluta dai figli Barbara e Giancarlo, che hanno promosso l’evento per celebrare l’opera del padre. La data di apertura non è stata casuale: l’inaugurazione si è tenuta nella giornata di domenica 16 agosto, in concomitanza con la ricorrenza di San Rocco, scegliendo così proprio il giorno dell’onomastico dell’autore per dare il via alla rassegna. L’appuntamento nella Galleria rappresenta anche l’occasione per evidenziare il forte legame tra l’autore e la comunità locale. Bruno Rocco è stato infatti tra i soci fondatori del Centro Volontari Brisighellesi, prestando servizio per un quarto di secolo a supporto delle persone più fragili del territorio.

“Bruno Rocco – spiega la consigliera Tiziana Bertelli – è un vero artista del legno, una vocazione straordinaria che molti a Brisighella non conoscevano. Sono rimasta sbalordita dalla bellezza e dalla maestria delle sue opere. Oltre all’indiscusso valore artistico, questa mostra rappresenta l’occasione per ringraziarlo pubblicamente per i suoi tanti anni di impegno nel volontariato a favore della nostra comunità e delle persone più fragili”.