Da Kulmbach a Lugo per raccontare la città: il progetto Erasmus+ diventa un food blog sulla Bassa Romagna

Una settimana a Lugo per conoscere la città, assaggiarne i prodotti, scoprirne le storie e trasformare l’esperienza in un racconto digitale. È questo il risultato del progetto Erasmus+ promosso dal Club Unesco di Kulmbach, città tedesca gemellata con Lugo da mezzo secolo, che nella settimana di Ferragosto ha portato in Romagna una quindicina di cittadini tedeschi tra giovani universitari, senior e guide locali.

Il gruppo è rimasto in città dal 9 al 16 agosto, soggiornando all’hotel Ala d’Oro, e ha ampliato il progetto originario, nato con l’idea di realizzare un food blog dedicato alle eccellenze gastronomiche della Bassa Romagna.

Il progetto era stato presentato lo scorso gennaio dai dirigenti del Polo scolastico di Kulmbach alla Rocca estense, durante un incontro con la sindaca Elena Zannoni, l’assessora ai Gemellaggi Federica Lolli e la presidente dell’associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”, Alessandra Montanari.

L’esperienza sul territorio ha poi preso forma durante il soggiorno di agosto, attraverso quattro percorsi dedicati alla città: “Il giorno perfetto a Lugo”, “Il gusto del territorio”, “La promozione del territorio” e “L’anima della città”.

I quattro filoni sono diventati altrettante sezioni di un sito realizzato dai partecipanti, che raccoglie testi, fotografie e video dedicati a Lugo e al territorio lughese. Il progetto è disponibile online sul sito del Club Unesco di Kulmbach, mentre i video sono stati pubblicati anche sul canale YouTube UnescoClubKulmbach. ( https://sites.google.com/view/unescoclubkulmbach/lugo)

Alla buona riuscita del soggiorno hanno collaborato l’associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” e la Giunta comunale di Lugo, con il coinvolgimento dell’assessora ai Gemellaggi Federica Lolli.

La presentazione del progetto si è svolta nel pomeriggio di venerdì 14 agosto alla Rocca estense, alla presenza di rappresentanti di alcune associazioni lughesi, tra cui Lions e Rotary, oltre al dirigente del Polo tecnico professionale di Lugo, insegnanti e studenti che hanno collaborato all’iniziativa.

Un’occasione per fare il punto su un progetto che ha messo insieme persone di età diverse e che, partendo dal rapporto storico tra Lugo e Kulmbach, ha prodotto anche uno strumento di promozione del territorio destinato a rimanere online.