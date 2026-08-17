Faenza, guasto all’acquedotto: chiuso un tratto di viale Ceramiche, strada interdetta fino a domani 18 agosto

Una perdita d’acqua ha imposto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, la chiusura di un tratto di viale Ceramiche a Faenza. Il guasto alla condotta dell’acquedotto ha interessato anche la sede stradale e ha reso necessario vietare temporaneamente il transito a tutti i veicoli a motore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.