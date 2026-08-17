Faenza, guasto all’acquedotto: chiuso un tratto di viale Ceramiche, strada interdetta fino a domani 18 agosto
Una perdita d’acqua ha imposto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, la chiusura di un tratto di viale Ceramiche a Faenza. Il guasto alla condotta dell’acquedotto ha interessato anche la sede stradale e ha reso necessario vietare temporaneamente il transito a tutti i veicoli a motore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.
La chiusura riguarda il tratto compreso tra il civico 20, con esclusione del distributore Agip, e l’intersezione semaforica con via Lama e via Mura Mittarelli.
Le deviazioni
Per consentire il deflusso del traffico sono state introdotte modifiche alla viabilità della zona. I veicoli provenienti dalla direttrice Forlì-Bologna vengono indirizzati verso via Lama, in zona Borgotto.
Per chi invece dal centro è diretto verso il Borgo, la circolazione viene deviata nella contro-strada di viale Ceramiche, così da aggirare il tratto interessato dai lavori.
Hera al lavoro sulla condotta
Sul posto sono presenti i tecnici incaricati da Hera, impegnati nell’intercettazione e nella chiusura della condotta. Al loro fianco stanno operando gli addetti di una ditta di movimento terra, impegnati negli scavi necessari a individuare con precisione l’origine della perdita.
Secondo quanto riferito dal personale della multiutility, salvo complicazioni dell’ultima ora, il tratto di viale Ceramiche resterà chiuso fino al pomeriggio di domani, martedì 18 agosto.
La viabilità potrà quindi tornare alla normalità una volta completate le operazioni di ripristino e messe in sicurezza le condizioni della strada.