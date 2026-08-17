Incidente in allenamento, paura per la ciclista ravennate Jolanda Sambi: 30 giorni di prognosi

Stava pedalando sulle strade del Forlivese insieme al padre, come spesso accade durante gli allenamenti, quando una manovra di un’auto ha trasformato una mattinata in bici in un grave incidente. È successo nella tarda mattina di Ferragosto a Rocca San Casciano e la protagonista è Jolanda Sambi, 16 anni, giovane promessa del ciclismo ravennate.

La ragazza, al primo anno nella categoria Juniores e da questa stagione in forza alla Libertas Ceresetto, stava arrivando da Portico insieme al padre Christian quando, all’ingresso del centro abitato, si è trovata davanti un’automobile proveniente da Forlì che avrebbe svoltato per immettersi verso il centro senza dare la precedenza.

Il padre, che viaggiava in moto, ha cercato di evitare l’impatto spostandosi verso il centro della carreggiata, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto. Jolanda non è invece riuscita a modificare la propria traiettoria: durante la frenata è scivolata sotto l’auto, riportando le conseguenze più serie dell’incidente. Christian ha riportato soltanto alcune escoriazioni.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. La giovane ciclista è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata sottoposta agli accertamenti necessari.

Gli esami hanno evidenziato un distacco tendineo nella zona clavicolare e scapolare, oltre a diverse escoriazioni e a un forte trauma alla mandibola destra. La Tac dell’apparato cranico e gli accertamenti sulla colonna cervicale e dorsale hanno escluso ulteriori lesioni.

Per Jolanda la prognosi è di 30 giorni. Un quadro clinico che, pur richiedendo un periodo di recupero, avrebbe potuto essere molto più grave considerando la dinamica dell’incidente.

L’incidente arriva in un momento particolarmente importante della carriera della giovane ravennate. Sambi è infatti una delle promesse del ciclismo su pista: nel 2025 ha conquistato due titoli italiani, nell’Omnium e nella Madison, mentre quest’anno ha ottenuto il terzo posto ai campionati italiani su pista nella corsa a punti, disputati a San Francesco al Campo, in provincia di Torino.

L’infortunio la costringerà ora a saltare i prossimi appuntamenti agonistici in programma con la Libertas Ceresetto: la Tre giorni trevigiana, il Giro della Lunigiana e il Giro della Campania.Alla luce dei tempi di recupero, la stagione agonistica potrebbe essere già terminata.