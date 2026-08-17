Marina di Ravenna, al via il collaudo della nuova banchina: il prossimo passo è il recupero della Fabbrica Vecchia

IMMAGINE DI REPERTORIO

Il recupero della Fabbrica Vecchia e del Marchesato, uno dei luoghi simbolo della storia di Marina di Ravenna, si avvicina a una nuova fase. Nei giorni scorsi sono infatti iniziate le operazioni di collaudo in corso d’opera della nuova banchina realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale davanti al complesso monumentale.

La nuova infrastruttura, lunga quasi cento metri, non avrà soltanto una funzione portuale. È stata infatti progettata per ospitare un centro e i mezzi nautici dei Vigili del Fuoco, garantendo una presenza operativa a mare in una zona strategica dello scalo e rafforzando il sistema di sicurezza del porto.

La banchina si sviluppa per quasi cento metri, in continuità con il vicino cantiere nautico, e costituisce un nuovo tassello del piano di rigenerazione dello storico waterfront di Marina di Ravenna e rappresenta soprattutto un passaggio fondamentale per poter procedere con il grande intervento di recupero degli storici edifici settecenteschi, per il quale sono previsti 7,5 milioni di euro.

“L’avvio delle operazioni di collaudo della banchina antistante il complesso monumentale della Fabbrica Vecchia e Marchesato è un traguardo infrastrutturale atteso da tempo – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo -. Finalmente permette di concretizzare l’impegno profuso da diversi mesi, consentendo il potenziamento della sicurezza del porto – obiettivo al quale non smettiamo mai di tendere – ma soprattutto di restituire alla cittadinanza due simboli storici d’inestimabile valore”.

Particolare attenzione è stata riservata al rapporto tra la nuova infrastruttura e il complesso monumentale. Proprio per la vicinanza della banchina agli edifici storici, i lavori sono stati eseguiti utilizzando tecniche speciali a bassissimo impatto vibratorio.

Una scelta necessaria per evitare che le lavorazioni potessero interferire con le antiche fondazioni della Fabbrica Vecchia e del Marchesato, escludendo quindi le metodologie tradizionali che avrebbero potuto creare criticità per le strutture storiche. Il progetto ha previsto inoltre una pavimentazione drenante, raccordata con i piazzali esistenti, e la realizzazione di aree verdi nella zona di retrobanchina.

Il cronoprogramma porta ora direttamente alla fase più attesa. Il completamento dei lavori della banchina è previsto per febbraio 2027, ma lo stato di avanzamento dell’opera consente di avviare già dal prossimo mese la fase successiva del progetto.

Potranno infatti partire i lavori di restauro, consolidamento statico e rifunzionalizzazione della Fabbrica Vecchia, per un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro. Il progetto prevede di trasformare lo storico edificio in un polo didattico-formativo, con uffici, spazi polifunzionali e aree di accoglienza.