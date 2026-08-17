Terme di Cervia, cambia la proprietà: il 100% passa alla società di Stefano Iseppi

Le Terme di Cervia cambiano proprietà. Il 100% di Terme di Cervia Srl è passato a 6Maggio Srl, società unipersonale riconducibile a Stefano Iseppi, attuale presidente del Consiglio di amministrazione della società termale. L’operazione, annunciata oggi, si è conclusa lo scorso 5 agosto e segna un nuovo passaggio nel percorso di rilancio della struttura avviato due anni fa.

A cedere l’intero capitale è stato il gruppo ANUSCA, che aveva fatto il suo ingresso nella società termale il 28 agosto 2024, inizialmente acquisendone la maggioranza e assumendone successivamente il pieno controllo.

Il passaggio alla nuova proprietà viene presentato come un’operazione finalizzata a valorizzare l’investimento avviato da ANUSCA, rafforzando in particolare le attività legate agli ambiti termale, ricettivo e formativo.

A guidare la nuova fase sarà dunque Iseppi, che conosce già la realtà cervese e il settore. Iseppi, ha esperienza nei settori termale, turistico e sanitario – oltre a essere presidente della società Terme di Cervia, è amministratore delegato delle Terme di Castel San Pietro e manager del gruppo ANUSCA – assume ora direttamente la proprietà attraverso la sua società 6Maggio Srl, dando continuità al percorso avviato da ANUSCA nel 2024.

È lo stesso Iseppi a sottolineare le prospettive che si aprono con il cambio di proprietà: “Esprimo grande soddisfazione per il percorso che si sta avviando – commenta – convinto che esistano significative e ulteriori prospettive di crescita e sviluppo anche grazie a una “squadra” di lavoro che possiede importanti competenze ed un tratto umano che raramente si incontrano”.

Iseppi guarda anche all’esperienza maturata negli ultimi due anni, sottolineando come l’operazione confermi il valore dell’intuizione che aveva portato ANUSCA a investire nelle Terme di Cervia. “Questa operazione – aggiunge – conferma anche il valore dell’intuizione di Paride Gullini che vide nelle Terme di Cervia un investimento tanto importante per il territorio quanto per l’Associazione”.

Per ANUSCA, il passaggio di proprietà rappresenta invece la conclusione di una fase di investimento e l’opportunità di destinare nuove risorse alla propria missione istituzionale. “Oggi partiamo da quella intuizione per generare nuovo valore per l’Associazione”, spiega il presidente Renzo Calvigioni, indicando nella formazione del personale e dei dirigenti della Pubblica amministrazione il principale ambito nel quale reinvestire.

L’obiettivo dichiarato è sviluppare ulteriormente l’offerta formativa e i servizi rivolti agli associati, mantenendo allo stesso tempo la collaborazione con Iseppi all’interno delle diverse strutture del gruppo.