Un nuovo locale al Pavaglione cerca gestore: a Lugo asta per uno spazio in piazza Mazzini

Uno spazio commerciale sotto i portici del Pavaglione di Lugo torna sul mercato. Il Comune ha pubblicato un’asta pubblica per la concessione in affitto del locale al civico 13 di piazza Mazzini, uno degli spazi che si affacciano sul cuore monumentale della città.

Il locale misura complessivamente 30,32 metri quadrati, distribuiti tra piano terra e ammezzato, e dispone di due vetrine con ingresso e una terza vetrina con ingresso supplementare.

La base d’asta è fissata in 7.621,67 euro all’anno, Iva esclusa. Saranno ammesse esclusivamente offerte economiche superiori a questa cifra. La procedura prevede inoltre la presentazione di un’offerta tecnica, oltre a quella economica. L’asta sarà considerata valida anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta regolare.

Come partecipare

Gli interessati avranno tempo fino alle 13 di mercoledì 30 settembre 2026 per presentare la propria offerta. Prima della partecipazione sarà possibile effettuare un sopralluogo e visionare il locale, ma esclusivamente previo appuntamento con il Servizio Patrimonio del Comune di Lugo, contattabile al numero 0545 299367.

Per gli aspetti amministrativi della procedura è invece possibile rivolgersi al Servizio Appalti e acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai numeri 0545 299597 e 0545 299533, oppure all’indirizzo appalti@unione.labassaromagna.it.

L’apertura delle offerte è fissata per giovedì 1 ottobre alle 8.30, nella sala appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in piazza Martiri 1 a Lugo.