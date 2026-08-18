“Aperitivo coi Pescatori” con il Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia

Il coordinatore dell’iniziativa, Gastone Guerrini, presidente del Circolo Pescatori, illustrerà i vari passaggi della passeggiata. Si comincia con la presentazione delle caratteristiche della barca storica “Maria”, recuperata e salvata dall’abbandono dai volontari del Circolo Pescatori, ormeggiata di fronte alla Torre San Michele. La passeggiata proseguirà lungo il porto canale intitolato a Papa Giovanni Paolo II e permetterà di compiere una panoramica sul Borgo dei pescatori, sulle loro case a schiera e fare tappa al Monumento ai Pescatori, ideato da Carlo Nava.

Con l’arrivo al Circolo Pescatori è previsto il momento finale della degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal (i “canterini e musicanti” del Circolo). Collabora all’iniziativa la gestione del Circolo Pescatori. È obbligatoria la prenotazione presso Cervia In (tel. 0544 974400 – sede nella Torre San Michele). La quota di partecipazione, a scopo benefico, è di € 9 per gli adulti e di € 5 per bambini fino a 12 anni.