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“Aperitivo coi Pescatori” con il Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia
Si rinnova giovedì 20 agosto, dalle 17 alle 19, l’appuntamento con “Aperitivo coi Pescatori”, organizzata dal Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia. Il ritrovo è fissato alle 17, nei pressi della Torre San Michele.
Da qui è prevista una visita guidata al Borgo marina alla scoperta delle tradizioni marinare di Cervia con un’introduzione di carattere storico a cura di Renato Lombardi, relativa alla storia della marineria cervese, al suo legame con l’antica “città del sale”.
Il coordinatore dell’iniziativa, Gastone Guerrini, presidente del Circolo Pescatori, illustrerà i vari passaggi della passeggiata. Si comincia con la presentazione delle caratteristiche della barca storica “Maria”, recuperata e salvata dall’abbandono dai volontari del Circolo Pescatori, ormeggiata di fronte alla Torre San Michele. La passeggiata proseguirà lungo il porto canale intitolato a Papa Giovanni Paolo II e permetterà di compiere una panoramica sul Borgo dei pescatori, sulle loro case a schiera e fare tappa al Monumento ai Pescatori, ideato da Carlo Nava.
Con l’arrivo al Circolo Pescatori è previsto il momento finale della degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal (i “canterini e musicanti” del Circolo). Collabora all’iniziativa la gestione del Circolo Pescatori. È obbligatoria la prenotazione presso Cervia In (tel. 0544 974400 – sede nella Torre San Michele). La quota di partecipazione, a scopo benefico, è di € 9 per gli adulti e di € 5 per bambini fino a 12 anni.