Casa delle Aie, oltre 60 partecipanti alla visita tra storia, miele e frutti dimenticati

Oltre 60 persone hanno partecipato lunedì pomeriggio alla visita guidata alla Casa delle Aie e all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia nell’ambito della manifestazione “Una settimana dolce come il miele”.

Un appuntamento che ha unito storia, tradizioni locali e biodiversità, accompagnando i partecipanti alla scoperta di uno degli edifici più caratteristici del patrimonio cervese e dell’orto botanico nato per conservare la memoria delle antiche varietà di frutta un tempo diffuse nelle campagne.

La visita è iniziata nel cortile della Casa delle Aie, all’ombra del grande platano centenario, con un’introduzione storica affidata a Renato Lombardi. Un momento dedicato alla storia dell’edificio settecentesco progettato dall’architetto Camillo Morigia, lo stesso che nel 1780 realizzò a Ravenna la tomba di Dante e che a Cervia progettò anche l’Oratorio di San Lorenzo a Castiglione.

A seguire, Miriam Montesi, Daniela Girardini e Mario Stella hanno accompagnato il pubblico all’interno della Casa delle Aie, illustrandone le caratteristiche architettoniche, gli antichi strumenti utilizzati dai pignaroli e le immagini storiche esposte nelle sale.

Particolarmente partecipato anche l’approfondimento dedicato all’apicoltura. Nel cortile della Casa delle Aie, Cesare Brusi ha illustrato le diverse fasi del lavoro dell’apicoltore e della preparazione del miele, proponendo anche un assaggio di diverse tipologie. Numerose le domande del pubblico, che ha approfittato dell’occasione per conoscere più da vicino il mondo delle api e della produzione del miele.

A chiudere il pomeriggio è stata la visita all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati, inaugurato nel maggio 2013 e realizzato dall’Associazione Culturale Casa delle Aie con la collaborazione del Comune di Cervia, recuperando un’idea originaria di Umberto Foschi risalente agli anni Sessanta.

L’orto si sviluppa su un’area di circa 1.200 metri quadrati e custodisce alcune decine di varietà di piante un tempo comuni nelle campagne romagnole, oggi meno diffuse. Tra queste azzeruolo, mirabolano, giuggiolo, diverse varietà di melo e pero, corbezzolo, fico nero, uva fragola, gelso bianco, ribes, sorbo, nocciolo, melograno, nespolo, ulivo e mandorlo. Le piante sono accompagnate da cartellini con il nome in italiano e in dialetto.

Un patrimonio botanico che rappresenta anche un pezzo della memoria agricola del territorio e che l’orto si propone di conservare e valorizzare attraverso una funzione culturale, didattica e turistica.

Il successo dell’iniziativa conferma il gradimento per un appuntamento ormai tradizionale dell’estate cervese. La partecipazione è gratuita e l’iniziativa viene realizzata con la collaborazione della gestione del Ristorante della Casa delle Aie, della famiglia Battistini, del Comune di Cervia, del Touring Club Emilia-Romagna e del Gruppo FAI di Cervia, nell’ambito del calendario di Cervia Città Giardino.