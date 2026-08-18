Faenza: a breve la riapertura di viale delle Ceramiche interessato dalla perdita d’acqua
18 agosto 2026 | 16:29
Il Comune di Faenza comunica che è ormai prossima la riapertura al traffico e la ripresa della regolare viabilità su viale delle Ceramiche – previste per le ore 17.30 di oggi 18 agosto – dopo la chiusura alla circolazione nel tratto compreso tra il distributore Agip e l’incrocio semaforico, a causa della perdita d’acqua e dall’esecuzione di sondaggi nel sottosuolo per escludere eventuali dissesti o dilavamenti del terreno.
Nel corso del pomeriggio sono infatti iniziate le ultime fasi di ripristino della sede stradale. Gli operai sono stati impegnati in sondaggi in profondità nel sottosuolo, necessari per verificare le condizioni del terreno dopo la fuoriuscita d’acqua.