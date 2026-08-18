Faenza: a breve la riapertura di viale delle Ceramiche interessato dalla perdita d’acqua

Il Comune di Faenza comunica che è ormai prossima la riapertura al traffico e la ripresa della regolare viabilità su viale delle Ceramiche – previste per le ore 17.30 di oggi 18 agosto – dopo la chiusura alla circolazione nel tratto compreso tra il distributore Agip e l’incrocio semaforico, a causa della perdita d’acqua e dall’esecuzione di sondaggi nel sottosuolo per escludere eventuali dissesti o dilavamenti del terreno.