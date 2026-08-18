Giunta di Ravenna approva 17 nuovi punti di videosorveglianza nelle zone dello stadio e delle vie Trieste e della Lirica

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza integrata, frutto della stretta sinergia istituzionale con la Prefettura, con la quale è intenzione firmare, dopo quelli degli anni trascorsi, un nuovo “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”. Con il patto si intendono rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da un elevato afflusso di utenza e alle aree che necessitano di un maggior decoro urbano. Con questo progetto, che auspichiamo possa ottenere il contributo ministeriale, possiamo dare un ulteriore seguito concreto agli impegni presi nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti con la Prefettura – dichiarano il vicesindaco, con delega all’Ordine pubblico e Sicurezza, Eugenio Fusignani, e Massimo Cameliani, assessore a Lavori pubblici, Mobilità e Viabilità –. L’obiettivo primario non è semplicemente installare telecamere, ma costruire una rete diffusa di protezione, cura del territorio e supporto alle forze dell’ordine e alla Polizia locale. Gli interventi, che proponiamo all’attenzione del Ministero, rispondono ad un’analisi attenta delle esigenze del territorio per offrire a residenti, famiglie e attività commerciali ambienti sempre più sereni, fruibili e protetti. La tecnologia avanzata dei nuovi impianti, integrata con le centrali operative, rappresenta un fondamentale strumento di prevenzione e un importante deterrente, a dimostrazione di come Ravenna continui ad investire con determinazione nella qualità della vita e nella serenità della propria comunità”.