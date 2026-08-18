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“Il circolo del giudizio” di Miro Gori alla Terrazza Hotel Genzianella
18 agosto 2026 | 15:42
Miro Gori presenterà il suo libro “Il circolo del giudizio” mercoledì 19 agosto alle ore 21.00 nella Terrazza Hotel Genzianella di viale Roma 82 Cervia. L’autore leggerà e racconterà i poeti di Santarcangelo: Tonino Guerra, Raffaello “Lello” Baldini, Nino Pedretti e Gianni Fucci. bLa serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale di Stefano Sammarchi.
L’inizativa è all’interno del programma “Viale Roma Summer Days, i mercoledì culturali a Terrazza Genzianella”, organizzato dall’Associazione Culturale “Menocchio” di Cervia insieme ad Agenda Filosofica, col patrocinio del Comune di Cervia.