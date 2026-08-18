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“Il circolo del giudizio” di Miro Gori alla Terrazza Hotel Genzianella

18 agosto 2026 | 15:42
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di Redazione

Redazione

“Il circolo del giudizio” di Miro Gori alla Terrazza Hotel Genzianella

Miro Gori presenterà il suo libro “Il circolo del giudizio” mercoledì 19 agosto alle ore 21.00 nella Terrazza Hotel Genzianella di viale Roma 82 Cervia. L’autore leggerà e racconterà i poeti di Santarcangelo: Tonino Guerra, Raffaello “Lello” Baldini, Nino Pedretti e Gianni Fucci. bLa serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale di Stefano Sammarchi.

L’inizativa è all’interno del programma “Viale Roma Summer Days, i mercoledì culturali a Terrazza Genzianella”, organizzato dall’Associazione Culturale “Menocchio” di Cervia insieme ad Agenda Filosofica, col patrocinio del Comune di Cervia.