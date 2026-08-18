Mucillagine, la Regione Emilia Romagna stanzia 617 mila euro per la pesca: indennizzi per i danni del 2025

IMMAGINE DI REPERTORIO

Per chi vive di pesca, la mucillagine non è stata soltanto un fenomeno comparso in mare e destinato a scomparire con il passare delle settimane. Ha significato fondali compromessi, meno risorsa disponibile e, per le imprese, una riduzione della produzione nel 2025. E gli effetti economici di quella emergenza arrivano ancora oggi.

La Regione Emilia-Romagna prova a dare una risposta con 617.177 euro di nuovi indennizzi destinati alle imprese della pesca professionale che hanno subito danni nel 2025 a causa dell’eccezionale proliferazione della mucillagine e dei conseguenti fenomeni di anossia.

Un intervento che guarda in modo particolare alla pesca delle vongole e che interessa direttamente anche il sistema della pesca lungo la costa ravennate e cervese, nell’ambito dei Compartimenti marittimi dell’Emilia-Romagna.

Il bando è stato pubblicato l’11 agosto 2026 e arriva dopo un’altra stagione nella quale la mucillagine ha rappresentato una delle principali criticità per il comparto ittico dell’Adriatico.

La parte più consistente delle risorse, 450 mila euro, servirà a compensare i danni produttivi provocati dagli eventi di mucillagine e anossia verificatisi nel corso del 2025.

Non basta, quindi, aver operato in un’area interessata dal fenomeno: per ottenere il contributo sarà necessario dimostrare una perdita di produzione superiore al 25% rispetto al quantitativo massimo pescabile nell’anno 2025. Il riferimento è soprattutto alla pesca della vongola (Chamelea gallina) effettuata con la draga idraulica, la cosiddetta turbosoffiante.

La Regione, nell’atto che accompagna il bando, richiama le evidenze scientifiche relative agli effetti delle fioriture microalgali e della formazione degli aggregati mucillaginosi. Il fenomeno ha alterato le condizioni dei fondali, determinando situazioni di ipossia e anossia, con conseguenze significative sulla risorsa vongola e, di riflesso, sulla continuità dell’attività di pesca.

C’è poi un secondo capitolo, che vale 167.177 euro. Queste risorse sono destinate alle imprese che avevano già presentato domanda nell’ambito del precedente bando regionale, ma che erano rimaste escluse per problemi legati alla verifica del plafond “de minimis” oppure per anomalie informatiche.

La Regione punta così anche a recuperare alcune posizioni che non erano state conteggiate nel precedente intervento. È prevista inoltre la possibilità di reintegrare una specifica impresa esclusa dall’istruttoria a causa di un errore informatico.

Una parte delle risorse, quindi, guarda ai danni subiti nel 2025; l’altra serve a rimettere in gioco imprese che, per problemi amministrativi o informatici, erano rimaste fuori dal precedente sostegno.

Il nuovo stanziamento riporta al centro un tema che per il comparto ittico non si è esaurito con la fine delle fioriture. La mucillagine ha colpito una risorsa particolarmente importante per la pesca professionale dell’Adriatico e ha riacceso le preoccupazioni sulle condizioni dei fondali e sulla disponibilità delle vongole. Per le imprese, il problema si è tradotto anche nella necessità di fare i conti con una produzione più bassa.

La nuova misura regionale nasce proprio dalle richieste avanzate dalle associazioni della pesca e riconosce, attraverso gli indennizzi, l’impatto economico prodotto da una situazione ambientale eccezionale.

Chi può presentare domanda

Possono accedere agli aiuti: le imprese ittiche, singole o associate, armatrici di imbarcazioni autorizzate alla pesca delle vongole con draga idraulica, iscritte nei Compartimenti marittimi dell’Emilia-Romagna; le imprese escluse dal precedente bando per problemi legati alla quantificazione del plafond “de minimis”; l’impresa esclusa dall’istruttoria precedente a causa di un errore informatico. La misura è rivolta a cooperative, micro imprese, piccole imprese e medie imprese.

Domande entro il 28 settembre

Per le imprese interessate il termine è fissato al 28 settembre 2026. Le domande, sottoscritte digitalmente, dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec, utilizzando la modulistica allegata all’avviso pubblico.

I quesiti relativi alle modalità di applicazione del bando potranno invece essere trasmessi alla Regione entro il 15 settembre 2026, sempre tramite Pec.