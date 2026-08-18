Salvati dal mare|
Sbarco Humanity 1 a Marina di Ravenna: i 14 minori non accompagnati saranno trasferiti in Molise
Ravenna continua ad accogliere, ma il tema dei lunghi trasferimenti imposti alle persone soccorse in mare torna al centro della discussione dopo l’arrivo della Humanity 1.
Questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia, a Marina di Ravenna, sono sbarcate 73 persone. Tra loro ci sono 17 minori, 14 dei quali non accompagnati, e una donna in gravidanza. Per i 14 minori non accompagnati è già stata individuata la destinazione successiva: saranno trasferiti in Molise, nell’ambito del sistema di accoglienza e redistribuzione.
È il 28° sbarco organizzato nel porto di Ravenna dal dicembre 2022 e arriva dopo un nuovo viaggio particolarmente lungo per le persone soccorse nel Mediterraneo.
Il tema era già stato sollevato nei giorni scorsi dal sindaco Alessandro Barattoni, che aveva contestato l’assegnazione di Ravenna come porto di sbarco proprio per la distanza dal luogo dei soccorsi. Una posizione che oggi viene ribadita nel quadro dell’accoglienza della Humanity 1.
La Humanity 1 aveva effettuato due operazioni di soccorso, l’8 e il 13 agosto, raccogliendo complessivamente le 73 persone poi condotte a Ravenna. Dopo i soccorsi, la nave ha dovuto affrontare la navigazione verso il porto assegnato dalle autorità italiane. È proprio la distanza tra il luogo delle operazioni e Ravenna ad aver alimentato le contestazioni di SOS Humanity, che aveva chiesto un porto più vicino.
L’organizzazione aveva riferito di persone già provate dai giorni trascorsi sulle imbarcazioni di soccorso, segnalando inoltre le elevate temperature come un ulteriore elemento di difficoltà.
Il problema, dunque, non riguarda l’organizzazione dell’accoglienza una volta arrivati a Ravenna, ma il percorso che precede lo sbarco.
I 14 minori
La presenza di 14 minori non accompagnati aggiunge un elemento particolarmente delicato alla gestione dello sbarco. Dopo le procedure previste al porto, questi ragazzi non resteranno a Ravenna: la destinazione individuata è il Molise.
Un nuovo trasferimento che si inserisce nel percorso di accoglienza previsto per i minori non accompagnati, ma che evidenzia anche quanto possa essere lungo e articolato il viaggio affrontato dalle persone soccorse: prima i giorni in mare, poi la navigazione verso il porto assegnato e, per alcuni, un ulteriore spostamento verso la destinazione individuata dal sistema di accoglienza.