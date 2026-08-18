Sbarco Humanity 1 a Marina di Ravenna: i 14 minori non accompagnati saranno trasferiti in Molise

Questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia, a Marina di Ravenna, sono sbarcate 73 persone. Tra loro ci sono 17 minori, 14 dei quali non accompagnati, e una donna in gravidanza. Per i 14 minori non accompagnati è già stata individuata la destinazione successiva: saranno trasferiti in Molise, nell’ambito del sistema di accoglienza e redistribuzione.