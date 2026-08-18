Spadoni (LpRa) chiede di intervenire per porre rimedio al degrado di piazzale Strocchi a S. Pietro in Vincoli
“Nel 2005 proposi all’amministrazione comunale di dedicare una strada o una piazza a monsignor Giuseppe Strocchi, parroco di San Pietro in Vincoli dal 1936 al 1969. Il Comune aderendo alla mia richiesta stabilì di intitolare al sacerdote il frustolo di terreno a ridosso dell’adiacente casa di riposo, area utilizzata da chi si reca al cimitero locale. Pur trattandosi di una piccola area, la sua ubicazione è di particolare importanza, anche se, allo stato attuale versa in uno stato di degrado. Si tratta di un piazzale con un fondo ghiaioso, non privo di erbacce e di strerpaglie, spesso meta di scarichi abusivi di ogni tipo che rende l’ intera zona, appunto, particolarmente trascurata.” Così Gianfranco Spadoni consigliere comunale di Lista per Ravenna,
Spadoni dunque invita il Sindaco ad intervenire “per porre rimedio a quanto descritto mettendo in programma gli interventi necessari” per la riqualificazione.