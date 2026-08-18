Spiagge di Cervia: la Cooperativa Bagnini ringrazia i turisti e fa appello alla responsabilità per la sicurezza

Di fronte a un’estate da record ma anche di fronte ad alcuni episodi che richiamano il tema della sicurezza in mare, il Presidente della Cooperativa di Cervia Fabio Ceccaroni manda un messaggio rassicurante, ringrazia i turisti delle spiagge e richiama tutti alla massima prudenza in acqua e sulla battigia.

Dichiara il presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia, Fabio Ceccaroni, a nome del Consiglio Direttivo e di tutto lo staff della struttura: “In un’estate caratterizzata da un’ondata di calore eccezionale e prolungata – condizionante sia per i ritmi della spiaggia sia per la salvaguardia dei bagnanti – la Guardia Costiera e i marinai del servizio di salvataggio si sono trovati ad affrontare un lavoro intenso e ininterrotto. L’elevato numero di interventi quotidiani e i tragici episodi registrati negli ultimi giorni sul litorale impongono una riflessione profonda sul valore e sulla importanza della prevenzione. Sulle spiagge cervesi il livello degli standard della sicurezza è da sempre il pilastro dell’accoglienza: una macchina organizzativa complessa che vede in prima linea decine di professionisti della salute e della prevenzione marittima. Prevenzione e collaborazione sono regole fondamentali per fare il bagno in sicurezza.”

Oltre al lavoro dei soccorritori, la Cooperativa Bagnini ribadisce come “la prima forma di tutela parta dal comportamento dei singoli utenti. Piccole imprudenze o eccessiva confidenza con il mare, possono trasformarsi in situazioni di grave pericolo, specie in giornate contraddistinte da temperature particolarmente elevate.”

Tra i comportamenti fondamentali raccomandati si ricordano: evitare l’ingresso brusco in acqua quando si è molto accaldati (lo sbalzo termico tra la temperatura corporea e quella dell’acqua può provocare malori improvvisi e idrocuzioni); rispettare le tempistiche di digestione prima di tuffarsi o nuotare al largo; prestare la massima attenzione alle bandiere di segnalazione esposte dalle torrette di salvataggio (rossa per mare agitato o pericolo, bianca per balneazione sicura); tempestività nelle segnalazioni; evitare di allontanarsi, specie se da soli in acque più lontane dalla riva e più profonde.

“Desidero ringraziare di cuore, a nome mio, del consiglio direttivo e di tutto lo staff, chi ha scelto le nostre spiagge per trascorrere le proprie vacanze – dichiara il presidente Fabio Ceccaroni -. Un ringraziamento speciale e doveroso va a tutto il personale addetto alla sicurezza: marinai di salvataggio e al personale della guardia costiera, professionisti che, in questa calda estate, lavorano ogni giorno con dedizione, costante vigilanza e grande spirito di sacrificio per la tutela di residenti e turisti”.