A Ravenna il caffè supera 1,40 euro, Grandi (FdI): «L’Osservatorio sui prezzi osserva, ma non cura»

A Ravenna il caffè supera il costo di 1,40 euro, un dato indicativo anche se di per sé non esaustivo, ma che ad un anno dalla sua creazione, offre l’occasione per chiedersi quali risultati abbia prodotto l’ Osservatorio sui prezzi messo in campo dalla giunta Barattoni e di farlo nel modo più semplice che esista per capire se una politica pubblica funzioni veramente: guardare alla realtà delle persone.

E la realtà, questa mattina, ci consegna un dato che dovrebbe far riflettere questa amministrazione: a Ravenna il caffè al bar è aumentato del 24,2% in cinque anni e mentre la tazzina in Italia oggi costa in media 1,29 euro la nostra città si colloca nella parte alta della classifica, tra le province nelle quali il prezzo medio ha raggiunto o superato 1,40 euro.

Non parliamo di un bene di lusso ma di quel gesto quotidiano che milioni di italiani fanno prima di andare al lavoro, durante una pausa, incontrando un amico o semplicemente iniziando la giornata, un gesto che ha un valore che va al di là del vizio e dell’abitudine, che ha a che fare con la socialità e che in questo caso diventa il simbolo di un problema molto più grande: il costo della vita continua a mordere il potere d’acquisto dei ravennati.

Ma a Ravenna abbiamo un elemento in più rispetto a molte altre città: l’Osservatorio sui prezzi al consumo voluto dal sindaco che durante la campagna elettorale aveva indicato proprio come primo atto simbolico, a costo zero, spiegando che sarebbe dovuto servire addirittura a «calmierare l’inflazione» che stava erodendo il potere di spesa dei cittadini.

Promessa mantenuta dirà qualcuno: l’osservatorio è stato effettivamente istituito e si è riunito quattro volte tra settembre 2025 e giugno 2026, ha analizzato i dati sull’inflazione, coinvolgendo categorie economiche e parti sociali.

Tutto bene, dunque?

No perché mentre l’Osservatorio osservava, i prezzi continuavano a salire ed oggi abbiamo una fotografia quasi perfetta della contraddizione: Ravenna è in testa alla classifica, a fare bella mostra tra le province italiane dove una semplice tazzina di espresso costa almeno 1,40 euro.

La domanda politica è inevitabile: che cosa ha prodotto concretamente l’Osservatorio? Non chiediamo alla giunta di controllare il prezzo del caffè con un’ordinanza. sarebbe assurdo, nessuno lo pretende chiediamo qualcosa di molto più semplice: quali politiche concrete sono state messe in campo per sostenere il potere d’acquisto dei ravennati?

Perché convocare un tavolo, presentare dati e fotografare l’inflazione non significa averla combattuta.

Il Comune dispone già di una struttura statistica che rileva mensilmente migliaia di prezzi: l’Osservatorio doveva quindi fare un passo ulteriore: trasformare i numeri in strategie e interventi concreti ma dopo quattro incontri trimestrali, il bilancio appare decisamente negativo.

Il Comune ha rivendicato, tra gli effetti delle analisi dell’Osservatorio, alcune iniziative sul trasporto pubblico, come i navetti estivi e la gratuità della linea 1 in determinate condizioni: misure che possono essere utili, ma che per l’impatto limitato che hanno (anche rispetto alla platea alla quale si rivolgono) non possono essere spacciate per una strategia complessiva contro il caro-vita.

Senza considerare il fatto che le quotazioni internazionali del caffè sono oggi inferiori ai picchi raggiunti nel 2025.

La questione è seria e riguarda direttamente anche l’amministrazione comunale: ha a che fare sulle modalità con cui (non) si sostiene il commercio di vicinato sul come (non) si riducono i costi indiretti che gravano sulle attività sul come (non) si aumenta il reddito disponibile delle famiglie e più complessivamente sul come (non) si rende Ravenna meno costosa per chi ci vive e lavora.. o vogliamo credere alla favola che ridurre i costi del trasporto pubblico possa avere impatto su tutto ciò?

Sono queste le domande che dovrebbe porsi un vero Osservatorio: limitarsi a certificare che i prezzi aumentano, rischia di diventare semplicemente un osservatorio sul fatto che l’Osservatorio osserva…. Noi di Fratelli d’Italia non chiediamo miracoli e non attribuiamo al Comune responsabilità che non ha, ma chiediamo coerenza, se in campagna elettorale si prometteva uno strumento per calmierare l’inflazione è il momento di spiegare ai cittadini quali risultati concreti siano stati ottenuti.

I ravennati, davanti al bancone del bar, non hanno bisogno di un altro dato statistico ma di sapere perché vivere, consumare e fare impresa a Ravenna costa sempre di più e che cosa intenda fare concretamente questa amministrazione (nel limite delle sue autonomie) per cambiare rotta, questa è la domanda alla quale il sindaco Barattoni deve rispondere in Consiglio comunale, numeri alla mano, per questo motivo alla ripresa dei lavori chiederemo, insieme agli alleati di FI e Viva Ravenna, la convocazione di una commissione sul carovita, il funzionamento dell’osservatorio e sugli eventuali costi di una attività che si sarebbe dovuta svolgere a costo zero.