APPUNTAMENTI|
Biciclettata a Castiglione, trattamenti olistici e osservazione delle stelle dalla spiaggia
Continuano a ritmo serrato gli appuntamenti al Festival Naturae di Lido di Classe. Nella mattinata di domani, giovedì 20 agosto, ecco il consueto appuntamento con la biciclettata e la guida Angelo Gasperoni. Palazzo Grossi. In bicicletta a Castiglione di Ravenna a visitare “Il Castello”. Con Angelo Gasperoni Aperitivo sull’erba. Si può raggiungere il Castello in solitaria o automuniti. Rientro previsto ore 12.30.
Come ogni giovedì, dalle 19.30 alle 23 il giardino dell’Arena del Sole ospita i trattamenti olistici con operatori qualificati.
Infine, domani sera alle 21, il Circolo Nautico del Savio ospita “A rimirar le stelle”. Osservazione della volta stellata dalla Spiaggia di Lido di Classe. A cura di A.R.A.R., Associazione Ravennate Astrofili Rheyta.