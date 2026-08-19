“Cervia Ricorda”: il docufilm di Gianluca Nanni per riscoprire la memoria della città

Prosegue il calendario di SicuriCervia-Street Events. Venerdì 21 agosto, dalle 21.00 alle 23.00, il Parco della Salute di Via Ippolito Nievo a Cervia ospiterà “Cervia Ricorda”, la proiezione del docufilm realizzato da Gianluca Nanni, con ingresso libero e gratuito.

La serata vedrà la partecipazione dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale di Cervia, insieme ai partner del progetto SicuriCervia, in occasione di uno degli appuntamenti conclusivi del programma.

“Cervia Ricorda” è un viaggio nella memoria della città attraverso video-interviste e testimonianze del passato e del presente, raccolte per raccontare le persone, i luoghi, i mestieri e le esperienze che hanno contribuito a costruire la memoria e l’identità di Cervia.

Un web documentario per raccontare l’identità più autentica del territorio attraverso le parole di pescatori, salinari e di chi, con il proprio lavoro ha costruito la storia di Cervia. Dalla nascita di Cervia Vecchia, la sua demolizione e ricostruzione nella Cervia Nuova, al lavoro dei salinari con le fatiche e le lotte legate al sale, fino alle avventure in mare dei pescatori il cui mondo girava attorno al borgo marina e ai cambiamenti legati al turismo negli anni 60-80.

Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Zirialab, dall’idea del regista e filmaker cervese Gianluca Nanni, nell’ambito del gruppo di lavoro ZirialabDoc

con il supporto di Davide Zagnoli e Rino Penso.