Fenix Energia, la Serie D riparte dal vivaio faentino

La Fenix Energia punta ancora sul vivaio faentino per affrontare il prossimo campionato di Serie D. La nuova formazione nasce infatti nel segno della continuità, proseguendo un percorso che negli ultimi anni ha permesso a molte giovani del settore giovanile di confrontarsi con un campionato competitivo e impegnativo, fondamentale per acquisire esperienza e maturità. La Serie D si è inoltre rivelata spesso un passaggio importante verso la squadra di B2.

A guidare il gruppo sarà Alberto Del Giudice, allenatore di lunga esperienza e nella scorsa stagione vice di Angelo Manca in Prima Divisione. Al suo fianco ci sarà Eric Bertaccini, da diversi anni nello staff della B2, mentre il ruolo di team manager sarà affidato a Sandro Cavallari, altra presenza storica e preziosa all’interno della società.

“Sono contento della possibilità che mi ha dato la dirigenza di guidare la squadra di serie D – sottolinea Del Giudice -. Sono a Faenza da un solo anno, ma mi sono già reso conto di quanto si stia bene in questo ambiente e di come si lavori in maniera seria e con grande entusiasmo.

Abbiamo costruito una rosa con tutte giocatrici provenienti dalle nostre giovanili, ad eccezione di Anna Ravaioli che è di Forlì, e siamo un gruppo misto con Under 19 e atlete che hanno deciso di sposare questo progetto per aiutare le più giovani. Cavallari, Francesconi e Seganti saranno elementi preziosi negli allenamenti quotidiani e in partita, come D’Agostino, pure lei scesa dalla B2 per dare il proprio contributo. Ammiro molto queste ragazze perché hanno dimostrato di essere molto legate alla società. Inoltre ci sono anche alcune 2006 come Bartoli, Ramponi e Rossi o 2009 come Garavini e Raffoni che già lo scorso anno si erano fatte valere in serie D.

Partiamo senza porci obiettivi, ma con l’idea di far migliorare e crescere le nostre giovani e magari per preparale alla B2 poi vedremo durante la stagione dove potremo arrivare”.

La squadra di coach Del Giudice giocherà le partite casalinghe il venerdì sera alla palestra Ivo Badiali di Faenza.

La rosa della Fenix Energia

Palleggiatrici: Martina Mezzetti (2009), Anna Ravaioli (2005)

Centrali: Giorgia Cavallari (1998), Giorgia D’Agostino (2003), Letizia Garavini (2009), Lenny Giorgi (2003)

Opposti: Ludovica Monti (2009), Sara Rossi (2006)

Schiacciatrici: Caterina Babini (2009), Agata Bartoli (2006), Ilaria Francesconi (1998), Nicole Ramponi (2006)

Universali: Sofia Francesconi (2009), Vittoria Frontali (2009)

Liberi: Alessia Raffoni (2009), Alessia Seganti (1999)

Allenatore: Franco Alberto Del Giudice