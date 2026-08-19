Hashish in tasca e altri due etti in casa: 54enne arrestato a Ravenna

Lo hanno fermato mentre si muoveva in ciclomotore lungo via Romea, all’altezza del supermercato Conad, e quel controllo ha portato alla scoperta di oltre 220 grammi di hashish. Un 54enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri. I militari hanno notato l’uomo e, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di procedere al controllo. Alla vista dei Carabinieri, il 54enne avrebbe cercato di disfarsi di un involucro di cellophane che teneva nella mano destra. L’involucro è stato però recuperato dai militari: all’interno c’erano circa 20 grammi di hashish.

A quel punto è stata effettuata anche una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Ed è qui che è emerso il quantitativo più consistente: i Carabinieri hanno trovato altri due etti circa di hashish, suddivisi in 14 diversi involucri.

In casa sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e alcune centinaia di euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Il 54enne è stato accompagnato negli uffici dei Carabinieri e dichiarato in arresto. Successivamente è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.