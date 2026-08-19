“Il Mistero del Porto Perduto”: una caccia al tesoro archeologica per tutta la famiglia all’Antico Porto di Classe

Prosegue con nuovi appuntamenti la rassegna “Antico Porto di Classe. Un patrimonio da vivere”, il calendario di iniziative promosso da Fondazione RavennAntica per far conoscere e valorizzare uno dei luoghi simbolo della storia di Ravenna. L’iniziativa è inserita nel programma di Ravenna Capitale del Mare ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna.

Sabato 22 agosto, alle ore 18.30, l’Antico Porto di Classe si trasformerà nello scenario di un’avventura dedicata a bambini e famiglie con “Il mistero del Porto Perduto – Caccia al tesoro archeologica”.

Attraverso enigmi, indizi e prove di osservazione, i partecipanti saranno chiamati a esplorare il sito archeologico, mettendo alla prova intuito e spirito di squadra. Un modo originale e coinvolgente per conoscere la storia dell’antico scalo ravennate, imparando divertendosi e osservando con occhi nuovi uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico cittadino.