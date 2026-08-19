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“Il Mistero del Porto Perduto”: una caccia al tesoro archeologica per tutta la famiglia all’Antico Porto di Classe

19 agosto 2026 | 08:36
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di Redazione

Redazione

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Prosegue con nuovi appuntamenti la rassegna “Antico Porto di Classe. Un patrimonio da vivere”, il calendario di iniziative promosso da Fondazione RavennAntica per far conoscere e valorizzare uno dei luoghi simbolo della storia di Ravenna. L’iniziativa è inserita nel programma di Ravenna Capitale del Mare ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna.

Sabato 22 agosto, alle ore 18.30, l’Antico Porto di Classe si trasformerà nello scenario di un’avventura dedicata a bambini e famiglie con “Il mistero del Porto Perduto – Caccia al tesoro archeologica”.

Attraverso enigmi, indizi e prove di osservazione, i partecipanti saranno chiamati a esplorare il sito archeologico, mettendo alla prova intuito e spirito di squadra. Un modo originale e coinvolgente per conoscere la storia dell’antico scalo ravennate, imparando divertendosi e osservando con occhi nuovi uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico cittadino.

L’attività ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti ed è rivolta a bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnati da un adulto. Costi: Bambini (5-12 anni): € 3 / Adulti: € 5 / La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni Fondazione RavennAntica – Servizi Educativi Tel. 0544 36136 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00) / E-mail: didattica@ravennantica.org