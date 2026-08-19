Marijuana coltivata in vaso e un etto di droga già essiccata: denunciato 61enne ad Alfonsine

Una piccola coltivazione di marijuana nel cortile di casa e, all’interno dell’abitazione, un etto di marijuana già essiccata e confezionata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Alfonsine durante un’attività di polizia giudiziaria che ha portato alla denuncia a piede libero di un 61enne.

I militari hanno effettuato un controllo nell’area cortilizia dell’abitazione di proprietà dell’uomo. Qui hanno trovato numerose piante di marijuana coltivate in vaso, facendo scattare ulteriori accertamenti all’interno della casa.

La perquisizione ha permesso di trovare un barattolo di vetro e diversi involucri di cellophane contenenti altra marijuana, questa volta già essiccata. Il quantitativo complessivo ammontava a circa un etto di stupefacente, che secondo gli investigatori era già pronto per essere destinato allo spaccio.