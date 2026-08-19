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Marina di Ravenna, dal 20 al 22 agosto scatta il divieto di balneazione davanti alla diga Zaccagnini

19 agosto 2026 | 16:09
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di R.R.

R.R.

Marina di Ravenna, dal 20 al 22 agosto scatta il divieto di balneazione davanti alla diga Zaccagnini

Tre serate di eventi, ma mare off limits. A Marina di Ravenna, in occasione delle manifestazioni in programma sulla spiaggia libera nei pressi della diga foranea sud “Benigno Zaccagnini”, è stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nello specchio acqueo prospiciente l’area degli eventi.

Il provvedimento è legato alle esigenze di sicurezza durante le serate del 20, 21 e 22 agosto, quando la zona ospiterà la presentazione ufficiale del Ravenna Football Club, con l’atteso arrivo di Ronaldinho, e gli appuntamenti dello Studio Delta Live on the Beach.

Dove scatta il divieto

L’area interessata dal provvedimento è lo specchio acqueo compreso tra la diga foranea sud “Zaccagnini” e lo stabilimento balneare Mer Amor, escluso. Il divieto interesserà una fascia di mare che si estende per circa 300 metri dalla battigia.

Non sarà quindi soltanto vietato fare il bagno: nell’area individuata dall’ordinanza saranno vietati anche l’accesso di persone e cose e qualsiasi altra attività connessa all’utilizzo del mare.

Gli orari del divieto

L’interdizione sarà in vigore nelle tre serate secondo questo calendario: giovedì 20 agosto: dalle 17 all’1 della notte successiva; venerdì 21 agosto: dalle 18 all’1; sabato 22 agosto: dalle 18 all’1.
In ogni caso, precisa il provvedimento, i divieti resteranno in vigore fino al termine delle esigenze di sicurezza connesse alle manifestazioni.

La misura riguarda dunque esclusivamente il tratto di mare individuato nell’ordinanza e le fasce orarie previste, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento in sicurezza dei tre appuntamenti che concentreranno pubblico nella zona della spiaggia libera e della diga foranea.

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