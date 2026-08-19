Marina di Ravenna, dal 20 al 22 agosto scatta il divieto di balneazione davanti alla diga Zaccagnini

Il provvedimento è legato alle esigenze di sicurezza durante le serate del 20, 21 e 22 agosto , quando la zona ospiterà la presentazione ufficiale del Ravenna Football Club, con l’atteso arrivo di Ronaldinho, e gli appuntamenti dello Studio Delta Live on the Beach.

L’area interessata dal provvedimento è lo specchio acqueo compreso tra la diga foranea sud “Zaccagnini” e lo stabilimento balneare Mer Amor, escluso. Il divieto interesserà una fascia di mare che si estende per circa 300 metri dalla battigia.

Non sarà quindi soltanto vietato fare il bagno: nell’area individuata dall’ordinanza saranno vietati anche l’accesso di persone e cose e qualsiasi altra attività connessa all’utilizzo del mare.