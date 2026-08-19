Nuove assunzioni al Comune di Ravenna: c’è tempo fino al 28 agosto per candidarsi
C’è tempo fino al 28 agosto per candidarsi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 “ISTRUTTORE TECNICO (geometra)” – Area degli Istruttori
Le modalità di iscrizione e partecipazione e requisiti richiesti sono specificati nel bando integrale pubblicato sul sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it) sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) e reperibile all’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale – piazza del Popolo 1, allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 30), agli uffici decentrati del Comune di Ravenna e in municipio (piazza del Popolo 1) chiedendo ai messi.
L’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale è contattabile ai numeri (tel. 0544.482496 – 482500 – 482501 – 482566 – 482214) per informazioni sulle selezioni e sulla compilazione della domanda di iscrizione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 28 agosto 2026 accedendo alla candidatura on-line tramite il Portale Unico del Reclutamento all’indirizzo ( https://www.inpa.gov.it/).