Nuove assunzioni al Comune di Ravenna: c’è tempo fino al 28 agosto per candidarsi

Le modalità di iscrizione e partecipazione e requisiti richiesti sono specificati nel bando integrale pubblicato sul sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it) sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) e reperibile all’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale – piazza del Popolo 1, allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 30), agli uffici decentrati del Comune di Ravenna e in municipio (piazza del Popolo 1) chiedendo ai messi.