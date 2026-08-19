OraSì Basket Ravenna, al PalaCosta è iniziata la nuova stagione

L’OraSì Basket Ravenna ha iniziato al PalaCosta la stagione 2026/2027. Giocatori, staff tecnico e medico si sono ritrovati per il primo giorno di raduno, con i primi test atletici e il successivo allenamento agli ordini di coach Daniele Aniello.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare al gruppo i primi principi tecnici e tattici della nuova stagione. Nei prossimi giorni il lavoro alternerà preparazione atletica, corsa e attività tecnica, in vista delle amichevoli di pre-season e dell’esordio in Serie B Nazionale.

“Oggi diamo ufficialmente il via alla nuova stagione, siamo contenti perché si respira grande energia e voglia di fare bene da parte di tutti”, ha dichiarato il direttore generale Lorenzo Nicoletti, sottolineando anche il coinvolgimento del settore giovanile, che sarà sviluppato insieme alla Compagnia dell’Albero.