OraSì Basket Ravenna, al PalaCosta è iniziata la nuova stagione
L’OraSì Basket Ravenna ha iniziato al PalaCosta la stagione 2026/2027. Giocatori, staff tecnico e medico si sono ritrovati per il primo giorno di raduno, con i primi test atletici e il successivo allenamento agli ordini di coach Daniele Aniello.
La giornata è stata anche l’occasione per presentare al gruppo i primi principi tecnici e tattici della nuova stagione. Nei prossimi giorni il lavoro alternerà preparazione atletica, corsa e attività tecnica, in vista delle amichevoli di pre-season e dell’esordio in Serie B Nazionale.
“Oggi diamo ufficialmente il via alla nuova stagione, siamo contenti perché si respira grande energia e voglia di fare bene da parte di tutti”, ha dichiarato il direttore generale Lorenzo Nicoletti, sottolineando anche il coinvolgimento del settore giovanile, che sarà sviluppato insieme alla Compagnia dell’Albero.
Nicoletti ha inoltre ringraziato i tifosi presenti al PalaCosta: “Da oggi inizia il nostro percorso che ci farà capire dove potremo arrivare, è stato bello che diversi tifosi siano venuti a salutare la squadra ed esprimere subito il loro supporto, per questo li ringrazio”.