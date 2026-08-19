Parcheggiano negli stalli per disabili senza contrassegno: due auto rimosse, multe da 330 euro

Due auto parcheggiate negli stalli riservati alle persone con disabilità, senza alcun contrassegno, sono state rimosse e i rispettivi conducenti multati con 330 euro ciascuno, oltre alla decurtazione di 4 punti dalla patente.

È uno degli interventi effettuati dalla Polizia Locale di Ravenna durante il servizio di controllo del territorio svolto nella serata di ieri, martedì 18 agosto, tra il forese e le località della costa. Le pattuglie hanno concentrato l’attività soprattutto sulla prevenzione, con particolare attenzione alle zone che in passato sono state interessate da furti in abitazione, ma anche alle segnalazioni arrivate alla Sala Operativa e agli esposti presentati attraverso l’applicativo Comuni-chiamo.

L’intervento più significativo è avvenuto in tarda serata a Ghibullo, in via G. Gabrielli, dove gli agenti sono intervenuti proprio a seguito di alcune segnalazioni relative all’utilizzo improprio degli stalli riservati alle persone con disabilità.

I controlli hanno permesso di accertare che due stalli erano occupati da veicoli privi del contrassegno previsto. Per entrambi è scattata la rimozione, mentre ai trasgressori è stata contestata una sanzione di 330 euro, accompagnata dalla decurtazione di quattro punti dalla patente.

Controlli da Casalborsetti a Punta Marina

Il servizio ha interessato numerose località del territorio comunale. Le pattuglie sono intervenute a Casalborsetti e Punta Marina Terme dopo le segnalazioni relative a veicoli in sosta irregolare. A San Zaccaria, invece, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del parco “Alberi Nuovi Nati”, dove era stata segnalata la presenza di persone che provocavano schiamazzi e rumori molesti.

Verifiche anche a Campiano, dove era stato segnalato il transito serale di un quadriciclo con la marmitta manomessa, indicato dai residenti come fonte di disturbo. In questo caso il controllo ha avuto esito negativo. Durante il servizio sono state inoltre identificate sei persone.

La Polizia Locale ha pattugliato con i dispositivi luminosi di emergenza attivati diverse zone del territorio, tra cui Santerno, Ammonite, Mezzano, Grattacoppa, Torri, Savarna, Sant’Alberto, Mandriole, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Bastia, San Pietro in Campiano, Borgo Faina e Osteria.