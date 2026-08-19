Prenotano online il trasferimento dal terminal crociere di Ravenna a Bologna, ma il servizio è abusivo

Erano appena scesi dalla nave da crociera e avevano già prenotato il trasferimento verso l’aeroporto di Bologna. Cinque passeggeri britannici sono saliti a bordo di un veicolo che attendeva nei pressi del terminal crociere di Ravenna, ma il viaggio è durato soltanto pochi chilometri: ad attenderli c’era infatti una pattuglia della Polizia Stradale, che ha fermato il mezzo scoprendo un servizio di trasporto effettuato abusivamente.

L’episodio risale alla mattinata del 10 agosto, quando la Polizia di Stato di Ravenna ha effettuato un servizio di controllo al terminal crociere nell’ambito delle attività contro l’esercizio abusivo di taxi e NCC.

Nel piazzale erano presenti numerosi autobus NCC, taxi e autovetture NCC regolarmente autorizzati. Tra questi, però, l’attenzione degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Ravenna è stata attirata da un’auto bianca con alcune scritte pubblicitarie sulle fiancate, tali da farla somigliare a un taxi, ma priva della caratteristica insegna luminosa sul tetto.

Al volante c’era un 35enne originario del Modenese che, anziché mettersi in fila con gli altri taxi in attesa dei clienti, aveva parcheggiato in disparte, rimanendo in standby. Poco dopo si sono avvicinati cinque passeggeri britannici appena sbarcati dalla nave, con i loro bagagli, e sono saliti sul veicolo.

La corsa, tuttavia, si è interrotta dopo pochi chilometri, quando la pattuglia della Polizia Stradale ha intimato l’alt. Gli accertamenti nelle banche dati hanno permesso di ricostruire la posizione del mezzo e del conducente. L’auto risultava avere una licenza rilasciata dal Comune di Carpi, ma non era autorizzata a svolgere il servizio di piazza nel Comune di Ravenna e neppure il servizio di NCC. Il conducente, inoltre, non risultava titolare del certificato di abilitazione professionale necessario per la guida dei taxi.

A quel punto gli agenti hanno approfondito anche le modalità con cui i cinque turisti avevano organizzato il trasferimento. I passeggeri hanno raccontato di aver prenotato attraverso un’app il viaggio dal terminal crociere all’aeroporto di Bologna e di averlo pagato in anticipo. Nella mattinata dell’attracco della nave avevano poi ricevuto tramite WhatsApp il nome dell’autista e i dati del veicolo che li avrebbe accompagnati.