Verdeazzurro 2026, la riviera romagnola capitale dello Sport Aics

La Riviera romagnola si prepara ad accogliere una nuova grande festa dello sport. Dal 23 agosto al 13 settembre, VerdeAzzurro 2026 porterà migliaia di atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati in cinque località del territorio, con un programma che coinvolgerà sei discipline sportive. La manifestazione, promossa da AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport, unirà competizione, inclusione, formazione e momenti di condivisione aperti alla cittadinanza.

L’evento, organizzato da AiCS Sport Village e AiCS Direzione Nazionale insieme ai Comitati AiCS dell’Emilia-Romagna, di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, interesserà Misano Adriatico, Riccione, Cervia, Cesenatico e Viserba. L’edizione 2026 sarà realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’avviso regionale a sostegno degli eventi sportivi sul territorio, e con il patrocinio dei Comuni di Cervia, Misano Adriatico e Riccione.

“VerdeAzzurro rappresenta pienamente il nostro modo di intendere lo sport: una grande occasione di partecipazione, capace di unire competizione, inclusione, formazione e promozione dei territori – dichiara Bruno Molea, presidente nazionale AiCS –. Migliaia di persone provenienti da tutta Italia si incontreranno sulla Riviera romagnola non soltanto per gareggiare, ma per condividere valori, costruire relazioni e rendere lo sport sempre più accessibile, sicuro e aperto a tutte e tutti. Il sostegno della Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e territoriale di una manifestazione che appartiene ormai alla storia di AiCS”.

Il programma sportivo

Ad aprire VerdeAzzurro sarà uno degli appuntamenti più longevi e partecipati della stagione AiCS: la 50ª Rassegna nazionale di pattinaggio artistico “Memorial Sandro Balestri”, valevole come Campionato nazionale AiCS, in programma a Misano Adriatico dal 23 agosto al 6 settembre.

Il 29 e 30 agosto, al Lago Riviera di Viserba, si disputerà il Campionato nazionale AiCS di pesca al colpo alla carpa, organizzato dal Dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS insieme al Comitato provinciale AiCS di Rimini e alla ASD Lago Riviera Pesca Sportiva.

Dal 4 al 6 settembre, Riccione ospiterà il 60° Campionato nazionale AiCS di atletica leggera, 13° Memorial “Pietro Mennea” e 3° Campionato nazionale paralimpico AiCS Open. Un’edizione particolarmente significativa, che celebrerà sessant’anni di attività nazionale dell’atletica AiCS nel segno della partecipazione, del talento e dell’inclusione.

Il 5 e 6 settembre, al Misano Sporting Club, sarà invece la volta del Campionato nazionale AiCS di padel, con gare di doppio maschile, femminile e misto.

A Cervia, dall’11 al 13 settembre, si terranno i Campionati nazionali AiCS di pallavolo, con finali giovanili e open che porteranno sulla Riviera squadre, tecnici e accompagnatori provenienti da diverse regioni italiane.

Completerà il calendario lo stage di karate inclusivo, previsto a Cervia nei primi giorni di settembre, dedicato a un’attività sportiva capace di accogliere persone con abilità ed esperienze differenti.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti per il pubblico, offrendo a cittadini, turisti e famiglie la possibilità di assistere alle competizioni e vivere da vicino l’atmosfera dello sport AiCS. E non mancherà l’appuntamento educativo con la sostenibilità ambientale: tutta la manifestazione è “green” e rispetta la policy AiCS contro il consumo del territorio; saranno poi presenti i volontari di AiCS Ambiente (dal 4 al 6 settembre a Riccione) con uno stand informativo. Promuoveranno una Rifiuthlon®, gara a premi di raccolta rifiuti, una dimostrazione del progetto Preventing plastic invasion sul riuso della plastica esausta, e un talk sull’utilizzo della plastica come metafora per parlare di crescita interiore.

“Sognare insieme”: sport sicuro, inclusivo e libero dalle discriminazioni

VerdeAzzurro non sarà soltanto competizione. Il 27 agosto, dalle 9.30 alle 17, la scuola primaria “Colombo” di Misano Adriatico ospiterà “Sognare insieme”, la giornata di formazione promossa dal Dipartimento AiCS LGBTI e dalla Commissione Parità AiCS e rivolta a coach, tecnici, dirigenti, responsabili e safeguarding officer di associazioni e società sportive.

Il corso, fruibile sia in presenza sia online, offrirà strumenti concreti per riconoscere e prevenire stereotipi, pregiudizi, discriminazioni e comportamenti violenti nei contesti sportivi. Saranno approfonditi il ruolo del safeguarding, la Policy AiCS per l’inclusione di tutti i generi, l’identità Alias e il Metodo Outsport.

L’obiettivo è accompagnare le società sportive nella costruzione di ambienti più sicuri, consapevoli e accoglienti, trasformando la prevenzione da semplice adempimento organizzativo a pratica quotidiana di tutela, educazione e inclusione.

Sport, turismo e comunità

Con la sua formula diffusa, VerdeAzzurro conferma il legame tra lo sport di base e il territorio. Gare, soggiorni, attività formative e momenti di socialità genereranno presenze e partecipazione in diverse località della Riviera, contribuendo alla valorizzazione turistica e alla promozione di un modello di evento sportivo accessibile e non commerciale.