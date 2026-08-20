Al Mulino Scodellino di Castel Bolognese appuntamento con lo yoga della risata

La sessione inizierà con qualche leggero esercizio di riscaldamento e respirazione, seguiti da giocosità, risate, musica e divertimento. Questi movimenti e questo tipo di respirazione sono ideati per stimolare il movimento del diaframma e i muscoli addominali, che a loro volta attivano il sistema parasimpatico per un’azione analgesica del sistema nervoso autonomo.