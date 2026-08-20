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Al Mulino Scodellino di Castel Bolognese appuntamento con lo yoga della risata
Primo appuntamento con lo yoga della risata sabato 22 agosto, alle ore 7:30 al Mulino Scodellino di Castel Bolognese. La sessione di yoga sarà seguita dalla colazione del Mulino.
Lo yoga della risata è una pratica che associa la risata incondizionata con la respirazione tipica dello yoga.
La sessione inizierà con qualche leggero esercizio di riscaldamento e respirazione, seguiti da giocosità, risate, musica e divertimento. Questi movimenti e questo tipo di respirazione sono ideati per stimolare il movimento del diaframma e i muscoli addominali, che a loro volta attivano il sistema parasimpatico per un’azione analgesica del sistema nervoso autonomo.
La sessione è aperta a tutti i livelli, non c’è bisogno di essere persone atletiche o aver già praticato yoga.
Tutti gli appuntamenti:
- Sabato 22 agosto, ore 7:30
- Venerdì 4 settembre, ore 18:30
- Sabato 19 settembre, ore 7:30