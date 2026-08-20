Alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps: continuano a Castiglione di Cervia le passeggiate ecologiche con Alteo Missiroli

Continuano a Castiglione di Cervia le passeggiate ecologiche alla scoperta del sorprendente Bosco del Duca d’Altemps (via Ragazzena-angolo Via Viazza). Il prossimo appuntamento è sabato 22 agosto dalle ore 17.30 alle 18.30. Le visite guidate sono gratuite e aperte a tutti, a cura di Alteo Missiroli, pittore ecologista e guardia ecologica volontaria.

Permetteranno di scoprire l’affascinante paesaggio naturale del bosco e la sua storia: il canale ora diventato Bosco ospita esemplari di farnie che superano i 30 metri di altezza, immerse in un ricco sottobosco. Il Bosco fa parte del Parco del Delta del Po ed è posto sotto la tutela forestale della regione Emilia-Romagna.

Le passeggiate sono inserite nel programma di “Cervia Città Giardino”, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa. Durante le visite verrà illustrato il suggestivo tesoro naturalistico dell’area, raccontandone la sua storia e quella del Dottor Alberto Missiroli, nato a Castiglione, grande scienziato e ricercatore di fama mondiale che combatté la “malaria” e di suo padre Paolo, anch’esso grande medico, amico e consigliere del paese per più di quarant’anni.