Ancarani (FI) chiede di ripristinare il doppio senso di marcia in Viale Pallavicini

In relazione al progetto del cosiddetto “Hub urbano” della città di Ravenna che promuove le attività in centro e “comporta una complessiva revisione dell’assetto della mobilità e della circolazione nel comparto del centro cittadino”, Alberto Ancarani di Forza Italia presenta un OdG a Palazzo Merlato per chiedere “il ripristino e il mantenimento del doppio senso di marcia effettivo in viale Pallavicini”.

Secondo Ancarani “una configurazione di viale Pallavicini a doppio senso effettivo, con entrambe le corsie aperte alla libera circolazione, consentirebbe una più razionale redistribuzione del traffico conseguente alle modifiche previste in via di Roma, accorciando i percorsi degli automobilisti e diminuendo in ultima analisi le emissioni inquinanti; tale soluzione contribuirebbe a ridurre le percorrenze improprie nelle strade interne e residenziali, limitando congestionamenti, manovre di inversione, traffico parassitario e ricadute negative sulla sicurezza stradale.”