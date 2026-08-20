Ancarani (FI) chiede di ripristinare il doppio senso di marcia in Viale Pallavicini
In relazione al progetto del cosiddetto “Hub urbano” della città di Ravenna che promuove le attività in centro e “comporta una complessiva revisione dell’assetto della mobilità e della circolazione nel comparto del centro cittadino”, Alberto Ancarani di Forza Italia presenta un OdG a Palazzo Merlato per chiedere “il ripristino e il mantenimento del doppio senso di marcia effettivo in viale Pallavicini”.
Secondo Ancarani “una configurazione di viale Pallavicini a doppio senso effettivo, con entrambe le corsie aperte alla libera circolazione, consentirebbe una più razionale redistribuzione del traffico conseguente alle modifiche previste in via di Roma, accorciando i percorsi degli automobilisti e diminuendo in ultima analisi le emissioni inquinanti; tale soluzione contribuirebbe a ridurre le percorrenze improprie nelle strade interne e residenziali, limitando congestionamenti, manovre di inversione, traffico parassitario e ricadute negative sulla sicurezza stradale.”
L’OdG di Ancarani chiede il ripristino e il mantenimento del doppio senso di marcia effettivo in viale Pallavicini; di garantire che entrambe le corsie di viale Pallavicini siano destinate alla libera circolazione dei veicoli, senza riservare stabilmente una delle due corsie ai soli veicoli autorizzati; di presentare alla competente Commissione consiliare il progetto viabilistico definitivo relativo al comparto via di Roma e di viale Pallavicini, prima dell’adozione degli atti attuativi o delle ordinanze permanenti di disciplina della circolazione; di monitorare, nei primi dodici mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina viaria, i dati relativi a traffico, tempi di percorrenza, incidentalità, accessibilità e impatto sulle attività commerciali, riferendo periodicamente al Consiglio comunale sugli esiti del monitoraggio e sulle eventuali necessarie correzioni.