Il rugby cresce e il Romagna RFC si prepara alla nuova stagione: il DG Francesco Urbani chiede sostegno

Il rugby di Romagna RFC si prepara alla nuova stagione e martedì 25 agosto è prevista la ripresa degli allenamenti. Anche nel 2026/27 il Romagna RFC sarà attivo su più fronti, nel segno della continuità con i progetti già avviati e che dopo 20 anni continua a essere espressione della palla ovale di un intero territorio. Il Direttore Generale del Romagna RFC Francesco Urbani fa il punto sulle attività in programma.

Le prime squadre maschile e femminile di rugby vedono una riconferma sostanziale dei rispettivi staff tecnici e delle rose di giocatori e giocatrici e la rinnovata partecipazione al campionato di Serie A.

“Siamo inseriti in due gironi che già conosciamo, entrambi impegnativi e con tante concorrenti di livello”, commenta Urbani, “Cercheremo di dire la nostra, mantenendo come punto fermo quello di far crescere tutto il movimento attraverso le nostre prime squadre. Martedì 25 ci ritroveremo con entrambe le squadre per il primo allenamento dopo la pausa estiva, sarà un bel momento per iniziare insieme la stagione. In quest’ottica creeremo altri momenti di condivisione tra squadra maschile e femminile, a partire dal ritiro pre-campionato, che quest’anno entrambe le squadre svolgeranno a Marradi nel fine settimana dell’11-13 settembre”.

A livello giovanile proseguirà l’attività del polo Romagna, il percorso di formazione rivolto ai vivai dei club della Franchigia, dall’Under 14 all’Under 18: allenamenti collegiali, organizzazione di test match interni, partecipazione a momenti competitivi scandiranno la stagione per andare ad arricchire e affiancare le attività svolte nei singoli club.

Per Urbani “si tratta di un progetto fondamentale perchè ci permette di sostenere direttamente e indirettamente i club del territorio che sono la colonna portante del nostro movimento. L’impegno con le giovanili è da sempre uno dei nostri punti fermi e resta tale, con l’obiettivo di favorire la crescita quantitativa e qualitativa di giocatori e giocatrici dei nostri club”.

Anche quest’anno ritorneranno due degli eventi più rappresentativi per il Romagna RFC: il Romagna Rugby Day, la festa di inizio stagione che riunirà tutte le squadre romagnole, di tutte le categorie, in programma il 20 settembre a Imola, e Cocktail Party il torneo di rugby giovanile che si svolgerà a ridosso di Pasqua a Cesena. Non mancheranno iniziative di impegno sociale, come Movember, la campagna a sostegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo, e Al di là della meta, una serie di iniziative di rugby e inclusività.