Il Sindaco e il Vicesindaco di Cervia hanno incontrato Sofia Fiorini campionessa di marcia

Il Sindaco di Cervia Mirko Boschetti e il Vicesindaco Gianni Grandu hanno incontrato Sofia Fiorini campionessa di marcia, detentrice di record europei, italiani e nel podio dei mondiali.

Sofia ha cominciato a calcare le piste di atletica leggera all’età di quattro anni, iniziando a marciare nel 2018 con la maglia dell’Atletica Casentino Poppi. Nel 2024 ha conquistato il suo primo titolo italiano under 23 nella marcia e da allora non si è più fermata.

Questi i risultati prestigiosi tutti conseguiti nel 2026:

Medaglia d’oro con record del mondo nella maratona di marcia agli Europei di Birmingham 2026

Primato Europeo under 23 della mezza maratona di La Coruña 2026

Campionessa italiana assoluta della mezza maratona e maratona di marcia 2026

Medaglia d’argento maratona individuale e gara a squadre ai Mondiali di Brasilia 2026

Sofia, che frequenta la facoltà di Economia e Management dell’Università Bocconi di Milano, ha compiuto ventidue anni proprio ieri 19 agosto. È particolarmente legata a Cervia, fin da bambina è sempre venuta in vacanza a Pinarella e tuttora durante le sue vacanze si allena nelle strade e nei lungomari vervesi.

Il Sindaco, il Vicesindaco e anche l’Assessora allo Sport della Regione Emila-Romagna Roberta Frisoni, in collegamento telefonico, hanno espresso a Sofia un plauso per gli eccellenti risultati raggiunti in ambito sportivo e un ringraziamento per l’affetto che dimostra nei confronti di Cervia, augurandole di continuare la sua brillante carriera.