Marina si tinge di giallorosso: migliaia di tifosi per Ronaldinho e il Ravenna FC

Il mare davanti, il giallo e il rosso tutto intorno. A Marina di Ravenna il Ravenna FC non ha trovato soltanto un palco per presentare la nuova stagione: ha trovato la sua gente. Migliaia di persone si sono radunate sulla spiaggia per quella che è diventata una delle serate più attese nella storia recente del calcio ravennate, con Ronaldinho come calamita e la squadra come protagonista.

Bandiere giallorosse, sciarpe, maglie, cori. Ma soprattutto tante generazioni diverse insieme. Ci sono i tifosi che ricordano il Ravenna degli anni Novanta, e ci sono ragazzi e ragazze che oggi vivono una stagione completamente diversa, accompagnati dai genitori.

La presentazione era stata pensata come una grande festa in riva al mare e la risposta della città è stata quella che il club sperava. L’evento sulla spiaggia di Marina, nei pressi della Diga Foranea Sud, era stato organizzato proprio per trasformare la presentazione della squadra in un appuntamento aperto a tutta la città.

«Vogliamo andare in Serie B»

Sotto il palco, quando si parla della stagione che sta per cominciare, la prudenza non sembra essere la parola d’ordine. “Siamo fiduciosissimi, speriamo di andare in Serie B”, racconta un tifoso.

Un altro sintetizza così le aspettative: massimo impegno, massimo lavoro e la voglia di vincere tutte le partite. Perché al di là del nome di Ronaldinho, la piazza sa bene che la stagione dovrà essere giocata soprattutto dalla squadra.

C’è chi considera il passaggio in B un obiettivo concreto, chi ricorda che davanti ci sono quattro o cinque squadre molto attrezzate e chi guarda già al mercato di gennaio come possibile occasione per completare ulteriormente la rosa. “Ci fidiamo molto della società e speriamo che l’obiettivo sia quello di passare in Serie B”, dice un altro tifoso.

È un entusiasmo che non nasce soltanto dall’arrivo del brasiliano. In tanti spiegano di essere soddisfatti degli ultimi acquisti e di avere fiducia nel progetto costruito dalla società.

E Ronaldinho? «Almeno dieci minuti li deve fare»

Poi c’è naturalmente lui. Ronaldinho. La domanda che torna continuamente tra la gente è sempre la stessa: riusciremo davvero a vederlo in campo con la maglia del Ravenna?

Le risposte sono un misto di speranza, ironia e fantasia: “Speriamo”. Qualcuno, però, è decisamente più prudente: “Non penso che a 46 anni riesca a fare nemmeno venti minuti”.

Ma basta parlare di Ronaldinho per tornare immediatamente a sognare. C’è chi immagina una punizione, magari una deviazione, magari un gol. E qualcuno scherza: “In un quarto d’ora, tre gol”.

Il tema del ritorno in campo, del resto, è ormai parte integrante del fascino dell’operazione. Ronaldinho stesso, durante la conferenza alla Monaldina, ha lasciato aperta la porta, spiegando che un eventuale impiego dipenderà dal presidente e dall’allenatore.

Il Ravenna torna a essere una cosa di famiglia

Forse il segnale più bello arriva però dai più giovani. Tra la folla ci sono bambini, ragazzi e ragazze. E ci sono genitori che raccontano di aver acquistato l’abbonamento insieme ai propri figli. “Io e mia figlia siamo abbonati”. È una frase semplice, ma racconta qualcosa che va oltre la serata di Marina: il tentativo di riportare il Ravenna dentro la quotidianità della città e dentro le famiglie.

Accanto ai nuovi tifosi ci sono quelli di sempre. Quelli che ricordano il Ravenna degli anni Novanta, la Serie B, le vecchie partite e i grandi giocatori passati dal Benelli. Un tifoso racconta persino di quando, da ragazzo, entrava in campo per recuperare i palloni. Generazioni diverse, stessa maglia.

«Un anno fa sembrava impossibile»

Tra la gente c’è anche la consapevolezza che quello che sta accadendo abbia qualcosa di difficilmente prevedibile. “Se me l’avessero detto un anno fa, sarebbe stato difficile crederci”.

È il sentimento che accompagna molti tifosi: vedere Ronaldinho a Ravenna, vedere le televisioni nazionali e internazionali occuparsi del club, assistere a una presentazione sulla spiaggia con migliaia di persone. Un tifoso lo dice in maniera ancora più diretta: «Se oggi c’è gente dall’estero e Sky Sport parla del Ravenna, è una bella notizia».

Ed è probabilmente questa una delle chiavi per capire l’entusiasmo della serata. Ronaldinho è un campione mondiale, ma per Ravenna è anche una finestra improvvisamente spalancata sul resto del mondo.

La “gioia del calcio” torna a Ravenna

Il legame con Ronaldinho passa anche dalla sua storia italiana e soprattutto dai suoi anni al Milan. Tra il pubblico non mancano i tifosi rossoneri che ricordano con affetto il brasiliano. “Ronaldinho piaceva a tutti”. E un altro tifoso riprende, quasi inconsapevolmente, una delle parole utilizzate da Ariedo Braida alla Monaldina: la gioia del calcio.

Perché è proprio questa la sensazione che si respira sotto il palco. La squadra dovrà poi dimostrare sul campo di essere all’altezza delle aspettative, il campionato comincerà lunedì e le avversarie non mancheranno. Ma questa sera, almeno per qualche ora, il risultato non conta.

Conta esserci. C’è anche chi è venuto oggi a Marina apposta per vedere il campione brasiliano. Mamma, papà e figlio, arrivati da Verona. “Spero di farmi firmare la maglia. Per noi sarebbe un sogno”, assicurano.

Questa sera conta esserci. Conta il giallo e il rosso delle bandiere che si muovono davanti al mare. Conta una bambina con la sciarpa accanto al padre. Conta il tifoso che racconta il Ravenna degli anni Novanta e quello più giovane che sogna di vedere Ronaldinho calciare una punizione.