Modifiche temporanee alla circolazione per il 3° Gran Premio Caffè Borbone di ciclismo

In previsione dello svolgimento in sicurezza del 3° Gran Premio Caffè Borbone, competizione ciclistica nazionale riservata alla categoria Juniores (17-18 anni), in programma sabato 22 agosto, sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta lungo le strade dei territori comunali di Faenza e Brisighella interessate dal passaggio dei concorrenti.

La circolazione stradale lungo il tragitto della gara sarà temporaneamente sospesa al momento del transito della carovana sportiva. Le interruzioni, gestite con la collaborazione delle forze dell’ordine e del personale di vigilanza, si protrarranno per intervalli di tempo stimati in circa 15 minuti ciascuno.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le arterie principali di collegamento, le restrizioni sulla Strada Provinciale 302 (Brisighellese) prevedono il blocco della circolazione nel comune di Faenza, nel tratto compreso tra la località di Errano e la rotonda del Passatore (Bocche dei Canali), indicativamente tra le ore 13.15 e le ore 13.30. Successivamente, nel territorio comunale di Brisighella, la medesima strada provinciale sarà interessata da due distinte chiusure temporanee, sempre di circa 15 minuti ciascuna, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Rio Chiè e viale delle Terme, tra le ore 15.20 e le ore 16.30, in base all’effettivo andamento della corsa. Durante queste finestre temporali del blocco del traffico, i veicoli provenienti da via Maglioni e diretti verso Faenza verranno deviati in viale delle Terme verso la via Canaletta di Sarna.

I provvedimenti più articolati riguarderanno l’abitato e il centro storico di Brisighella, sede del passaggio e del traguardo finale della competizione. A partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 17.30 di sabato 22 agosto sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, con la sola eccezione dei mezzi autorizzati all’organizzazione e all’allestimento, in via Metelli (nel tratto compreso tra il civico 7 e piazzetta Porta Gabolo), in piazzetta Porta Gabolo, in piazza Marconi e in via Naldi. Ulteriori divieti di sosta con rimozione forzata, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, saranno attivi in via XXIV Maggio, Largo Zwingenberg, via Naldi, via Porta Fiorentina, nel parcheggio Norma Cossetto e in via della Fossa (tra il civico 33 e l’intersezione con via Metelli/Largo Zwingenberg). Dalle ore 12.00 alle ore 17.00 il divieto di sosta con rimozione forzata verrà esteso anche a via Roma e in piazza Carducci.